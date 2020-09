Bloomberg dá Bidenovi na Floride 100 miliónov, aby mu pomohol vyhrať

New York 13. septembra (TASR) - Americký miliardár Michael Bloomberg, ktorý minul miliardu dolárov na vlastnú neúspešnú prezidentskú kampaň v roku 2020, venuje najmenej 100 miliónov dolárov kampani demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena v štáte Florida.



Bloomberg chce pomôcť Bidenovi v jeho zápase proti súperovi vo voľbách - republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Rozhodnutie miliardára a bývalého starostu New Yorku prichádza v kritický moment, keď zostáva do prezidentských volieb už len 51 posledných dní. Prieskumy verejnej mienky ukazujú tesný súboj v takzvanom nerozhodnutom štáte Florida a okrem toho, úradujúci šéf Bieleho domu už nie je vo finančnej prevahe.



"Mike Bloomberg je odhodlaný pomôcť poraziť Trumpa a o toto pôjde v nerozhodnutých štátoch," uviedol Bloombergov poradca Kevin Sheekey. Dodal, že financie od Bloomberga "budú znamenať, že demokrati a Bidenova kampaň môžu investovať ešte mohutnejšie aj v ďalších kľúčových štátoch ako napríklad Pennsylvánia, ktoré budú rozhodujúce pre Bidenovo víťazstvo".



Volebné štáby oboch kandidátov na prezidentský úrad očakávajú, že Florida bude najdrahším štátom, pokiaľ ide o priebeh kampane, dodala agentúra Reuters.