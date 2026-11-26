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Miliardár Boehly podpísal dohodu o prevzatí zahraničných aktív Lukoilu
Dohoda, o ktorej sa rokovalo viac ako rok, počíta s výmenou cenných papierov spoločnosti Lukoil v hodnote desať miliárd dolárov (v prepočte 9,1 miliardy eur) za jej zahraničné aktíva.
Autor TASR
Washington 26. novembra (TASR) - Americký miliardár Todd Boehly v stredu uviedol, že podpísal dohodu s ruskou ropnou spoločnosťou Lukoil o prevzatí jej zahraničných energetických aktív konzorciom, ktorého súčasťou je aj americká vládna agentúra International Development Finance Corp (DFC). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
Dohoda, o ktorej sa rokovalo viac ako rok, počíta s výmenou cenných papierov spoločnosti Lukoil v hodnote desať miliárd dolárov (v prepočte 9,1 miliardy eur) za jej zahraničné aktíva. V rámci zmluvy by USA mali získať podiel na budúcich ziskoch. Ak ju schvália, pomohla by obmedziť schopnosť Ruska financovať vojnu na Ukrajine a zároveň nahradiť ruský vplyv americkým na strategických trhoch, uviedli Boehly a nemenovaný predstaviteľ DFC.
„Presun strategických aktív energetickej infraštruktúry do rúk USA alebo ich spojencov je jednou z hlavných politických priorít administratívy,“ povedal pre Reuters predstaviteľ DFC. Táto agentúra je rozvojová finančná inštitúcia vlády USA, ktorá mobilizuje súkromný kapitál na podporu hospodárskeho rozvoja a zahraničnopolitických cieľov Spojených štátov.
K dohode je ešte potrebný súhlas Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií. Rezort v októbri 2025 totiž uvalil na Lukoil sankcie a zmluvu preskúma, aby zabezpečil ochranu národnej bezpečnosti USA. Uviedol to pre Reuters nemenovaný zdroj oboznámený s procesom.
Zahraničné portfólio Lukoilu zahŕňa aktivity v 11 krajinách s dennou produkciou približne 350.000 barelov ropy. Patria doň aj významné ropné polia v Azerbajdžane a Kazachstane. Jeho celková hodnota sa odhaduje na približne 16 miliárd dolárov (v prepočte 14,6 miliardy eur), uviedli pre agentúru dva zdroje oboznámené s podmienkami dohody.
Boehly povedal, že hodnota balíka, ktorý zahŕňa aj rafinérie v Holandsku, Bulharsku a Rumunsku a rozsiahlu sieť čerpacích staníc vrátane tých v USA, sa môže meniť v závislosti od očakávaní týkajúcich sa cien ropy.
Aj keď americké ministerstvo financií pôvodne odmietlo návrh skupiny vedenej Boehlym na výmenu akcií, konzorciu sa podarilo získať podporu ministerstva zahraničných vecí USA, uviedol jeden z nemenovaných zdrojov oboznámených s podmienkami dohody. Okrem miliardárovej spoločnosti a DFC sú súčasťou združenia aj americká banka Xtellus Partners a investičná spoločnosť Catena Investment Holding zo Spojených arabských emirátov.
Boehly je spoluzakladateľ holdingovej spoločnosti Eldridge Industries, ktorá investuje do viacerých odvetví, najmä do poistenia, správy aktív, médií, športu, nehnuteľností a technológií. Vlastní podiely v basketbalovom klube Los Angeles Lakers a bejzbalovom tíme Los Angeles Dodgers. Donedávna mal aj menšinový podiel v anglickom futbalovom klube Chelsea FC.
Na základe údajov Federálnej volebnej komisie vlani prispel sumou jeden milión dolárov politickému výboru MAGA Inc., ktorý je spojený s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Tento rok poskytol aj menšie príspevky na kampane štyroch republikánskych kandidátov.
DFC sa počas druhého Trumpovho funkčného obdobia čoraz viac zameriava na energetiku, kritické nerastné suroviny a telekomunikácie. Jej zapojenie do transakcie poukazuje na aktívnejší prístup jeho administratívy, v rámci ktorého USA získavajú majetkové podiely v strategicky významných spoločnostiach, dodáva Reuters.
Aj iní záujemcovia už v minulosti podpísali s Lukoilom dohody o prevzatí jeho zahraničných aktív, no transakcie sa im nepodarilo dokončiť.
Dohoda, o ktorej sa rokovalo viac ako rok, počíta s výmenou cenných papierov spoločnosti Lukoil v hodnote desať miliárd dolárov (v prepočte 9,1 miliardy eur) za jej zahraničné aktíva. V rámci zmluvy by USA mali získať podiel na budúcich ziskoch. Ak ju schvália, pomohla by obmedziť schopnosť Ruska financovať vojnu na Ukrajine a zároveň nahradiť ruský vplyv americkým na strategických trhoch, uviedli Boehly a nemenovaný predstaviteľ DFC.
„Presun strategických aktív energetickej infraštruktúry do rúk USA alebo ich spojencov je jednou z hlavných politických priorít administratívy,“ povedal pre Reuters predstaviteľ DFC. Táto agentúra je rozvojová finančná inštitúcia vlády USA, ktorá mobilizuje súkromný kapitál na podporu hospodárskeho rozvoja a zahraničnopolitických cieľov Spojených štátov.
K dohode je ešte potrebný súhlas Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií. Rezort v októbri 2025 totiž uvalil na Lukoil sankcie a zmluvu preskúma, aby zabezpečil ochranu národnej bezpečnosti USA. Uviedol to pre Reuters nemenovaný zdroj oboznámený s procesom.
Zahraničné portfólio Lukoilu zahŕňa aktivity v 11 krajinách s dennou produkciou približne 350.000 barelov ropy. Patria doň aj významné ropné polia v Azerbajdžane a Kazachstane. Jeho celková hodnota sa odhaduje na približne 16 miliárd dolárov (v prepočte 14,6 miliardy eur), uviedli pre agentúru dva zdroje oboznámené s podmienkami dohody.
Boehly povedal, že hodnota balíka, ktorý zahŕňa aj rafinérie v Holandsku, Bulharsku a Rumunsku a rozsiahlu sieť čerpacích staníc vrátane tých v USA, sa môže meniť v závislosti od očakávaní týkajúcich sa cien ropy.
Aj keď americké ministerstvo financií pôvodne odmietlo návrh skupiny vedenej Boehlym na výmenu akcií, konzorciu sa podarilo získať podporu ministerstva zahraničných vecí USA, uviedol jeden z nemenovaných zdrojov oboznámených s podmienkami dohody. Okrem miliardárovej spoločnosti a DFC sú súčasťou združenia aj americká banka Xtellus Partners a investičná spoločnosť Catena Investment Holding zo Spojených arabských emirátov.
Boehly je spoluzakladateľ holdingovej spoločnosti Eldridge Industries, ktorá investuje do viacerých odvetví, najmä do poistenia, správy aktív, médií, športu, nehnuteľností a technológií. Vlastní podiely v basketbalovom klube Los Angeles Lakers a bejzbalovom tíme Los Angeles Dodgers. Donedávna mal aj menšinový podiel v anglickom futbalovom klube Chelsea FC.
Na základe údajov Federálnej volebnej komisie vlani prispel sumou jeden milión dolárov politickému výboru MAGA Inc., ktorý je spojený s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Tento rok poskytol aj menšie príspevky na kampane štyroch republikánskych kandidátov.
DFC sa počas druhého Trumpovho funkčného obdobia čoraz viac zameriava na energetiku, kritické nerastné suroviny a telekomunikácie. Jej zapojenie do transakcie poukazuje na aktívnejší prístup jeho administratívy, v rámci ktorého USA získavajú majetkové podiely v strategicky významných spoločnostiach, dodáva Reuters.
Aj iní záujemcovia už v minulosti podpísali s Lukoilom dohody o prevzatí jeho zahraničných aktív, no transakcie sa im nepodarilo dokončiť.