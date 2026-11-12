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Miliardár financoval dovolenku námestníčke Marca Rubia
Podľa hovorcu ministerstva Rogersová cestovala so skupinou priateľov súkromným lietadlom miliardára.
Autor TASR
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Washington 12. novembra (TASR) - Štátna tajomníčka amerického ministra zahraničia Marca Rubia pre verejnú diplomaciu a verejné záležitosti Sarah B. Rogersová strávila v novembri 2025 dovolenku pri Stredozemnom mori na náklady írskeho miliardára Patricka Collisona. Tento dar ocenila na 11.900 dolárov, vyplýva z predbežného finančného zverejnenia, o ktoré požiadal denník The Washington Post. Collison je spoluzakladateľ platobnej spoločnosti Stripe a pôsobí v predstavenstve spoločnosti Meta, píše TASR.
Podľa hovorcu ministerstva Rogersová cestovala so skupinou priateľov súkromným lietadlom miliardára; samotná dovolenka v Grécku, Egypte a Gruzínsku bola naplánovaná ešte pred jej potvrdením do funkcie.
Rogersová cestu riadne nahlásila a vo funkcii sa podľa hovorcu americkej diplomacie nikdy nezaoberala záležitosťami súvisiacimi so spoločnosťou Stripe. Odhadovaná hodnota predstavuje „hornú hranicu“ vrátane ekvivalentných nákladov na komerčný let.
Federálne predpisy zakazujú úradníkom prijímať dary motivované ich oficiálnym postavením, ale umožňujú výnimku pre dary od osobných priateľov alebo motivované rodinným vzťahom. Experti oslovení novinami The Washington Post neboli schopní určiť, či v tomto prípade išlo o porušenie zákona. Zaplatenie drahej dovolenky vnímajú ako etickú sivú zónu.
„Myslím si, že najlepšou praxou pre každého vládneho úradníka je odmietnuť aj povolené dary, aby sa predišlo aj zdanlivému konfliktu záujmov,“ povedal hlavný právny zástupca mimovládneho Projektu pre vládny dohľad (POGO) Scott Amey.
Na akékoľvek otázky týkajúce sa vhodnosti darčeka existuje „naozaj jednoduché riešenie“ - „zaplatiť si ho sama“, pripomenula profesorka práva na univerzite v St. Louis Kathleen Clarková.
Rogersová (43) ako právnička bola „aktivistkou za slobodu prejavu“ a viedla kampaň proti online cenzúre. V súkromnej praxi zastupovala Národnú streleckú asociáciu (NRA), konzervatívnu mládežnícku organizáciu Turning Point USA a technologického investora Nata Friedmana.
Veľvyslankyňa USA v Grécku Kimberly Guilfoyleovú v októbri rezignovala po tom, čo denník Wall Street Journal informoval, že údajne požiadala Trumpovho finančného podporovateľa Erica Detersa, aby jej pomohol splatiť dlh 100.000 dolárov na kreditnej karte. Ako protihodnotu mu údajne ponúkla prístup k predstaviteľom vlády, ale Guilfoyleová akékoľvek pochybenie poprela.
Marco Rubio následne rozoslal svojim podriadeným memorandum, v ktorom im pripomenul, aby sa vyhýbali konfliktu záujmov.
Podľa hovorcu ministerstva Rogersová cestovala so skupinou priateľov súkromným lietadlom miliardára; samotná dovolenka v Grécku, Egypte a Gruzínsku bola naplánovaná ešte pred jej potvrdením do funkcie.
Rogersová cestu riadne nahlásila a vo funkcii sa podľa hovorcu americkej diplomacie nikdy nezaoberala záležitosťami súvisiacimi so spoločnosťou Stripe. Odhadovaná hodnota predstavuje „hornú hranicu“ vrátane ekvivalentných nákladov na komerčný let.
Federálne predpisy zakazujú úradníkom prijímať dary motivované ich oficiálnym postavením, ale umožňujú výnimku pre dary od osobných priateľov alebo motivované rodinným vzťahom. Experti oslovení novinami The Washington Post neboli schopní určiť, či v tomto prípade išlo o porušenie zákona. Zaplatenie drahej dovolenky vnímajú ako etickú sivú zónu.
„Myslím si, že najlepšou praxou pre každého vládneho úradníka je odmietnuť aj povolené dary, aby sa predišlo aj zdanlivému konfliktu záujmov,“ povedal hlavný právny zástupca mimovládneho Projektu pre vládny dohľad (POGO) Scott Amey.
Na akékoľvek otázky týkajúce sa vhodnosti darčeka existuje „naozaj jednoduché riešenie“ - „zaplatiť si ho sama“, pripomenula profesorka práva na univerzite v St. Louis Kathleen Clarková.
Rogersová (43) ako právnička bola „aktivistkou za slobodu prejavu“ a viedla kampaň proti online cenzúre. V súkromnej praxi zastupovala Národnú streleckú asociáciu (NRA), konzervatívnu mládežnícku organizáciu Turning Point USA a technologického investora Nata Friedmana.
Veľvyslankyňa USA v Grécku Kimberly Guilfoyleovú v októbri rezignovala po tom, čo denník Wall Street Journal informoval, že údajne požiadala Trumpovho finančného podporovateľa Erica Detersa, aby jej pomohol splatiť dlh 100.000 dolárov na kreditnej karte. Ako protihodnotu mu údajne ponúkla prístup k predstaviteľom vlády, ale Guilfoyleová akékoľvek pochybenie poprela.
Marco Rubio následne rozoslal svojim podriadeným memorandum, v ktorom im pripomenul, aby sa vyhýbali konfliktu záujmov.