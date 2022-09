Miliardár Křetínský požičia francúzskym novinám Libération 14 mil. eur

Brusel 20. septembra (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský a zároveň šéf spoločnosti CMI, ktorá vydáva časopisy Elle a Marianne, požičia francúzskemu denníku Libération 14 miliónov eur. Cieľom je zaistiť financovanie tohto periodika až do jeho plánováneho návratu do "finančnej rovnováhy" v roku 2026, uviedla v utorok tlačová agentúra Belga.



Belga sa odvolala na oznámenie spoločnosti Presse indépendante, ktorá je majiteľom denníku Libération. Okrem uvedenej pôžičky venuje Křetínský prostredníctvom svojej nadácie jeden milión eur Nadačnému fondu pre nezávislú tlač (FDPI), majoritnému akcionárovi Presse indépendante.



Pôžička splatná vo forme dlhopisov by mala umožniť pokryť straty periodika, ktoré sa ocitlo v deficite aj napriek silnému rastu tržieb, a to pri zachovaní jeho "nezávislosti", uvádza sa v tlačovej správe majiteľa novín.



FDPI, ktorému skupina Altice Europe pred dvoma rokmi predala denník Libération, oznámil, že víta príchod "nového kvalitného partnera".



Křetínský, citovaný v tlačovej správe Presse indépendante, uviedol, že je "rád, že sa môže podieľať na udržateľnosti nezávislých novín, ktoré sú nevyhnutné pre demokratickú diskusiu".



Generálny riaditeľ Libération Denis Olivennes v júli tohto roku oznámil, že pre denník hľadá 15 miliónov eur. Podľa jeho vyjadrenia "návrat k rovnováhe" bol odložený z roku 2023 na rok 2026 a to najmä v dôsledku pomalšieho vývoja príjmov z reklamy, než sa pôvodne očakávalo, čo ešte zhoršila dvojročná pandémia koronavírusu.



Podľa údajov Alliance for Press and Media Figures (ACPM) predal denník Libération v období 2021-2022 denne viac ako 93.000 výtlačkov, čo predstavuje nárast o 11,14 percenta v porovnaní s rokmi 2020-2021. V roku 2021 obrat novín dosiahol 31,5 milióna eur a prevádzkové straty sa znížili na 7,9 milióna oproti 12,3 miliónom v roku 2020.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)