Miliardári Musk a Zuckerberg sa chcú pobiť v klietke

Washington 22. júna (TASR) - Miliardári Elon Musk a Mark Zuckerberg sa dohodli, že chcú proti sebe bojovať v klietke. Vo štvrtok o tom napísali britská stanica BBC i americká televízia CNN, informuje TASR.



Musk, majiteľ sociálnej siete Twitter a spoločnosti Tesla, na sociálnej sieti napísal, že je pripravený na súboj v klietke s Zuckerbergom.



Zakladateľ sociálnej siete Facebook a šéf spoločnosti Meta na to na svojom profile reagoval s odkazom "pošli mi miesto". Túto hlášku vo svete bojových športov preslávil bývalý profesionálny majster zmiešaných bojových umení (MMA) z ruskej autonómnej republiky Dagestan Chabib Nurmagomedov.



Elon Musk neskôr Zuckerbergovi cez sociálnu sieť odkázal, že zápas by sa mal konať v Las Vegas. Zároveň sa v ďalšom príspevku pochválil svojou zápasovou taktikou. "Mám skvelý chvat, ktorý nazývam 'Mrož', kde len ležím na súperovi a nič nerobím," napísal.



Zatiaľ nie je jasné, či Musk a Zuckerberg myslia súboj vážne, alebo iba vtipkujú, konštatuje CNN.



Majiteľ Twitteru neskôr na sociálnej sieti zdieľal videá mrožov a pripomenul, že takmer nikdy necvičí, ale občas zdvíha svoje deti a "vyhadzuje ich do vzduchu".



Obaja podnikatelia sa v minulosti pochytili pri debate o budúcnosti umelej inteligencie. Musk ju viackrát označil za nebezpečenstvo pre ľudstvo, Zuckerberg je v tejto téme optimistickejší.



CNN tiež porovnala šance oboch na výhru v boji v klietke. Musk je fyzicky väčší ako Zuckerberg, no šéf firmy Meta už dlhšie trénuje zmiešané bojové umenia. V máji sa zúčastnil aj na turnaji v bojovom umení džiu-džicu a vyhral zlatú a striebornú medailu, skonštatovala americká televízia.