Milície aš-Šabáb zaútočili na hotel blízko vládnej štvrte v Mogadiše

Mogadišo 15. marca (TASR) - Somálske bezpečnostné zložky po viac ako 13 hodinách ukončili obliehanie hotela v somálskom hlavnom meste Mogadišo, na ktorý vo štvrtok večer zaútočili komandá ozbrojencov. K útoku sa neskôr prihlásilo islamistické hnutie aš-Šabáb.



Ako v piatok s odvolaním sa na miestnu polícia informovala agentúra AFP, polícia "zabila všetkých teroristických ozbrojencov" a situácia sa vrátila do normálu.



Bezpečnostné sily teraz vykonávajú dôkladnú previerku a vyšetrovanie okolností útoku na hotel SYL, ktorý bol terčom niekoľkých predchádzajúcich útokov - naposledy v roku 2019, doplnila AFP.



Hotel SYL sa nachádza v blízkosti hlavného vchodu do vládneho komplexu Villa Somalia - oblasti s prísnymi bezpečnostnými opatreniami, kde sa nachádza aj prezidentský palác, úrad predsedu vlády a budovy niekoľkých ministerstiev.



"Je to veľmi významný útok, ktorý otriasa pocitom pokoja v Mogadiše, ktorý nastal v posledných mesiacoch v dôsledku niektorých bezpečnostných reforiem," upozornil Umar Mahmúd, hlavný analytik inštitútu International Crisis Group (ICG), pričom poznamenal, že v minulosti počas pôstneho mesiaca moslimov - ramadánu - milície aš-Šabáb zvýšili počet svojich útokov.



AFP podotkla, že štvrtkový útok sa odohral po relatívne dlhej prestávke v násilnostiach páchaných touto skupinou napojenou na džihádistickú sieť al-Káida. Najnovší útok súčasne preukázal pokračujúcu schopnosť milícií aš-Šabáb útočiť, a to aj napriek veľkej vládnej vojenskej ofenzíve proti militantom, konštatovala AFP.



Džihádisti v Somálsku vedú vojnu proti medzinárodne podporovanej federálnej vláde už viac ako 16 rokov a často sa zameriavajú na hotely, v ktorých bývajú vysokopostavení Somálčania a cudzinci.



Hoci militantov z hlavného mesta Mogadišo svojho času vyhnali jednotky Africkej únie, na somálskom vidieku sú stále silní a podnikli početné útoky proti politickým, bezpečnostným a civilným cieľom vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v metropole Mogadišo.



Centrálna vláda spustila v auguste 2022 proti islamistom veľkú ofenzívu, pričom sa spojila s miestnymi klanovými milíciami. Ofenzíva však napriek počiatočným úspechom utrpela fiasko.