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Milión ľudí prišlo v centre Madridu na omšu celebrovanú pápežom
Hlava katolíckej cirkvi sa má podľa programu ešte stretnúť so zástupcami augustiniánskeho rádu a zástupcami sektoru kultúry.
Autor TASR
Madrid 7. júna (TASR) - Viac ako 1,2 milióna ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Lev XIV., uviedli organizátori. Je to druhý deň jeho týždňovej návštevy Španielska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Medzi prítomnými na námestí Plaza de Cibeles boli aj kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia. Tento priestor je obyčajne využívaný na oslavy úspechov futbalového klubu Real Madrid. Mnohí ľudia už od skorého rána ležali na chodníkoch, aby si zabezpečili čo najlepšie miesta.
Pápež sa už tradične previezol na papamobile okolo námestia, kde ho obklopovali tisíce ľudí. Podľa organizátorov pripravilo 16 kvetinových kobercov na polkilometrovej trase pri Plaza de Cibeles združenie španielskych floristov z Galície. Použili na to viac ako 30.000 kvetov, väčšinou žltej a bielej farby, ktoré sú aj na vlajke Vatikánu, a vytvorili z nich motívy vrátane prekrížených kľúčov sv. Petra - symbolu Svätej stolice.
Lev vo svojej nedeľnej homílii ocenil španielsku tradíciu procesií Božieho Tela a povedal, že kvetinové koberce vyjadrujú „duchovné cítenie tejto krajiny“ prostredníctvom „oltárov postavených na uliciach“.
„Toto nie je výstava, pozostatok folklóru či obyčajné zobrazenie krásy. Je to vyznanie viery v prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý je živý a naďalej kráča medzi nami,“ dodal.
Zároveň povedal, že tieto pobožnosti ukazujú, čím Španielsko môže a má byť pre svet. „V tomto spočíva úloha Španielska dnes a v budúcnosti. Zabezpečiť, aby religiozita, ktorá formovala a definovala túto krajinu po stáročia, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej je možné čerpať aj dnes,“ priblížil pápež.
Tradícia kvetinových kobercov, ktoré sú následne pošliapané počas procesie, siaha dve storočia dozadu a je známa aj z Latinskej Ameriky, kde okrem toho vytvárajú tiež zložité pieskové obrazce. Tieto diela sú chápané ako eucharistická obeta.
V Poľsku už bola tradícia kvetinových kobercov Božieho Tela zapísaná do zoznamu UNESCO a región Galícia sa snaží o podobné uznanie.
Hlava katolíckej cirkvi sa má podľa programu ešte stretnúť so zástupcami augustiniánskeho rádu a zástupcami sektoru kultúry.
Medzi prítomnými na námestí Plaza de Cibeles boli aj kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia. Tento priestor je obyčajne využívaný na oslavy úspechov futbalového klubu Real Madrid. Mnohí ľudia už od skorého rána ležali na chodníkoch, aby si zabezpečili čo najlepšie miesta.
Pápež sa už tradične previezol na papamobile okolo námestia, kde ho obklopovali tisíce ľudí. Podľa organizátorov pripravilo 16 kvetinových kobercov na polkilometrovej trase pri Plaza de Cibeles združenie španielskych floristov z Galície. Použili na to viac ako 30.000 kvetov, väčšinou žltej a bielej farby, ktoré sú aj na vlajke Vatikánu, a vytvorili z nich motívy vrátane prekrížených kľúčov sv. Petra - symbolu Svätej stolice.
Lev vo svojej nedeľnej homílii ocenil španielsku tradíciu procesií Božieho Tela a povedal, že kvetinové koberce vyjadrujú „duchovné cítenie tejto krajiny“ prostredníctvom „oltárov postavených na uliciach“.
„Toto nie je výstava, pozostatok folklóru či obyčajné zobrazenie krásy. Je to vyznanie viery v prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý je živý a naďalej kráča medzi nami,“ dodal.
Zároveň povedal, že tieto pobožnosti ukazujú, čím Španielsko môže a má byť pre svet. „V tomto spočíva úloha Španielska dnes a v budúcnosti. Zabezpečiť, aby religiozita, ktorá formovala a definovala túto krajinu po stáročia, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej je možné čerpať aj dnes,“ priblížil pápež.
Tradícia kvetinových kobercov, ktoré sú následne pošliapané počas procesie, siaha dve storočia dozadu a je známa aj z Latinskej Ameriky, kde okrem toho vytvárajú tiež zložité pieskové obrazce. Tieto diela sú chápané ako eucharistická obeta.
V Poľsku už bola tradícia kvetinových kobercov Božieho Tela zapísaná do zoznamu UNESCO a región Galícia sa snaží o podobné uznanie.
Hlava katolíckej cirkvi sa má podľa programu ešte stretnúť so zástupcami augustiniánskeho rádu a zástupcami sektoru kultúry.