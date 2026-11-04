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MILIÓNOVÁ ZÁHADA V SRBSKU: Prípad banky vyvoláva pochybnosti
Srbská prokuratúra pre potierane organizovaného zločinu podozrieva majiteľa banky Davora Macuru, že v spolupráci s dvoma zamestnancami odniesol z trezoru približne 45 miliárd dinárov.
Autor TASR
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Belehrad 4. novembra (TASR) - Národná banka Srbska (NBS) mala pre problémy s likviditou súkromnej ALTA banky oveľa skôr dôvody, aby nad ňou prevzala kontrolu. Informoval o tom srbský investigatívny portál BIRN, píše TASR. Jeho zistenia spochybňujú tvrdenia o údajnom odcudzení stoviek miliónov eur z trezoru v centrále banky, ale predovšetkým postup NBS.
Podľa údajov NBS mala mať ALTA banka k 30. septembru 2026 pokladničnú hotovosť takmer 60 miliárd srbských dinárov (viac ako 500 miliónov eur), z toho asi 100 miliónov eur v cudzích menách. Takého množstvo fyzických peňazí vyvoláva pochybnosti, uvádza BIRN.
V rozhodnutí o odobratí bankovej licencie sa nespomína výber hotovosti z pokladnice ALTA banky. Píše sa v ňom, že centrálna banka zistila „výrazné zhoršenie“ finančnej situácie a likvidity, čo ohrozuje „záujmy vkladateľov alebo iných klientov banky“. Zistila tiež, že po parlamentných voľbách bolo za dva dni - 28. a 29. októbra - vybratých približne 140 miliónov eur. Neuviedla však, o ktorých klientov ide.
Srbská prokuratúra pre potierane organizovaného zločinu podozrieva majiteľa banky Davora Macuru, že v spolupráci s dvoma zamestnancami odniesol z trezoru približne 45 miliárd dinárov (asi 380 miliónov eur). Podľa odborníkov je to ťažko predstaviteľné - takáto hotovosť váži niekoľko ton a jej preprava si vyžaduje rozsiahlu logistiku. Odborníci oslovení BIRN preto pochybujú, či peniaze boli v trezore a či bankou vykazovaný účtovný stav bol reálny.
ALTA banka mala problémy s likviditou počas celého roka 2026 a snažila sa prilákať vklady nadpriemerne vysokými úrokmi 3,13 percenta (priemer srbského bankového sektora bol 1,59 percenta). Približne 400 miliónov eur, štvrtina všetkých vkladov, pochádzalo z verejného sektora, štátnych podnikov a bánk v konkurze. Mala tiež výrazne koncentrované vklady - viac ako 21 percent patrilo desiatim vkladateľom.
Takéto varovné signály mali dohľad nad bankami v NBS už dávno upozorniť, aby konal, uvádzajú ekonomickí odborníci. Srbské komerčné banky údaje o svojej likvidite pravidelne elektronicky zasielajú do NBS. To spochybňuje oficiálne tvrdenie, že o skutočnom stave sa jej vedenie dozvedelo až na mimoriadnom zasadnutí 30. októbra.
NBS 29. októbra prikázala ALTA banke vykonať inventúru hotovosti a poskytla jej na to tri pracovné dni. Kontrola sa spočiatku diala iba účtovne bez fyzickej návštevy banky. Keď nasledujúci deň centrálna banka zistila, že ALTA banka prestala vykonávať niektoré platobné príkazy, nespláca záväzky a z jej účtov za dva dni odišlo približne 140 miliónov eur, odobrala jej licenciu a rozhodla o začatí konkurzu.
BIRN upozorňuje na politické súvislosti. Majiteľ banky Davor Macura je považovaný za podnikateľa blízkeho vládnucej Srbskej pokrokovej strane (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča. Vďaka tomu získavala lukratívne štátne zákazky a od roku 2025 cez ňu obyvatelia Belehradu platili účty za elektrinu. Agentúra pre poistenie vkladov tiež mala v ALTA banke uložené vlastné prostriedky, resp. vklady bánk v konkurze.
Na zaslané otázky BIRN neodpovedali NBS, jej guvernérka Jorgovanka Tabakovičová ani Agentúra pre poistenie vkladov.
Podľa údajov NBS mala mať ALTA banka k 30. septembru 2026 pokladničnú hotovosť takmer 60 miliárd srbských dinárov (viac ako 500 miliónov eur), z toho asi 100 miliónov eur v cudzích menách. Takého množstvo fyzických peňazí vyvoláva pochybnosti, uvádza BIRN.
V rozhodnutí o odobratí bankovej licencie sa nespomína výber hotovosti z pokladnice ALTA banky. Píše sa v ňom, že centrálna banka zistila „výrazné zhoršenie“ finančnej situácie a likvidity, čo ohrozuje „záujmy vkladateľov alebo iných klientov banky“. Zistila tiež, že po parlamentných voľbách bolo za dva dni - 28. a 29. októbra - vybratých približne 140 miliónov eur. Neuviedla však, o ktorých klientov ide.
Srbská prokuratúra pre potierane organizovaného zločinu podozrieva majiteľa banky Davora Macuru, že v spolupráci s dvoma zamestnancami odniesol z trezoru približne 45 miliárd dinárov (asi 380 miliónov eur). Podľa odborníkov je to ťažko predstaviteľné - takáto hotovosť váži niekoľko ton a jej preprava si vyžaduje rozsiahlu logistiku. Odborníci oslovení BIRN preto pochybujú, či peniaze boli v trezore a či bankou vykazovaný účtovný stav bol reálny.
ALTA banka mala problémy s likviditou počas celého roka 2026 a snažila sa prilákať vklady nadpriemerne vysokými úrokmi 3,13 percenta (priemer srbského bankového sektora bol 1,59 percenta). Približne 400 miliónov eur, štvrtina všetkých vkladov, pochádzalo z verejného sektora, štátnych podnikov a bánk v konkurze. Mala tiež výrazne koncentrované vklady - viac ako 21 percent patrilo desiatim vkladateľom.
Takéto varovné signály mali dohľad nad bankami v NBS už dávno upozorniť, aby konal, uvádzajú ekonomickí odborníci. Srbské komerčné banky údaje o svojej likvidite pravidelne elektronicky zasielajú do NBS. To spochybňuje oficiálne tvrdenie, že o skutočnom stave sa jej vedenie dozvedelo až na mimoriadnom zasadnutí 30. októbra.
NBS 29. októbra prikázala ALTA banke vykonať inventúru hotovosti a poskytla jej na to tri pracovné dni. Kontrola sa spočiatku diala iba účtovne bez fyzickej návštevy banky. Keď nasledujúci deň centrálna banka zistila, že ALTA banka prestala vykonávať niektoré platobné príkazy, nespláca záväzky a z jej účtov za dva dni odišlo približne 140 miliónov eur, odobrala jej licenciu a rozhodla o začatí konkurzu.
BIRN upozorňuje na politické súvislosti. Majiteľ banky Davor Macura je považovaný za podnikateľa blízkeho vládnucej Srbskej pokrokovej strane (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča. Vďaka tomu získavala lukratívne štátne zákazky a od roku 2025 cez ňu obyvatelia Belehradu platili účty za elektrinu. Agentúra pre poistenie vkladov tiež mala v ALTA banke uložené vlastné prostriedky, resp. vklady bánk v konkurze.
Na zaslané otázky BIRN neodpovedali NBS, jej guvernérka Jorgovanka Tabakovičová ani Agentúra pre poistenie vkladov.