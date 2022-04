Milióny Afgancov sa pred významným sviatkom ocitli bez elektriny

Kábul 30. apríla (TASR) - Jedenásť provincií Afganistanu sa v sobotu ocitlo bez dodávok elektrickej energie po tom, ako boli západne od hlavného mesta Kábul výbuchom poškodené dva stĺpy vysokého napätia.



Podľa agentúry AFP o tom informovali úrady, podľa ktorých výpadok dodávok elektriny zasiahne milióny ľudí pripravujúcich sa práve na slávenie konca moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Sviatok íd al-fitr sprevádzajú veľké prípravy na stretnutia a hostiny v kruhu rodiny a priateľov.



Hovorca štátnej elektrárenskej spoločnosti DABS informoval, že stĺpy boli vyhodené do vzduchu pomocou bômb v piatok neskoro večer. Bez elektriny je hlavné mesto Kábul i priľahlé provincie.



Na opravu bolo nasadených päť tímov firmy DABS. Opravu komplikuje to, že poškodené pylóny sú na vrchole hôr.



Hovorca dodal, že do sobotňajšieho večera sa vykonajú dočasné opravy na čiastočné obnovenie dodávky elektrickej energie. Úplná oprava stožiarov by mala byť hotová do dvoch týždňov.



Afganská polícia uviedla, že v súvislosti s výbuchmi boli zatknutí dvaja podozriví.



Afganistan je vo veľkej miere závislý od elektrickej energie dovážanej zo susedných štátov - Uzbekistanu a Tadžikistanu, čo z cezhraničných elektrických vedení robí terč protivládnych útokov.



Počas 20 rokov trvajúcej vojny, ktorú viedlo fundamentalistické hnutie Taliban s bývalou afganskou vládou podporovanou Spojenými štátmi úrady, boli talibovia často obviňovaní z útokov na prenosovú sústavu.



Od prevzatia moci v krajine Talibanom však Afganistan čelí najmä útokom spáchaným džihádistickou skupinou Islamský štát (IS).



IS sa v posledných dvoch týždňoch prihlásil k zodpovednosti za niekoľko útokov zameraných na menšinové šiitské a súfijské komunity. Útoky si vyžiadali životy niekoľkých desiatok civilistov.