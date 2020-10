Milióny Indov si volia regionálny parlament v štáte Bihár

Naí Dillí 28. októbra (TASR) - Milióny Indov prišli v stredu zahlasovať vo voľbách do parlamentu indického štátu Bihár. Od vypuknutia koronavírusovej pandémie ide o dosiaľ vôbec najrozsiahlejšie voľby na svete - môže sa na nich zúčastniť vyše 72 miliónov oprávnených voličov.



Agentúra AFP informuje, že pred volebnými miestnosťami sa tvoria dlhé rady a mnohí voliči ignorujú odporúčania vlády o dodržiavaní rozstupov či nosení rúšok. Agentúra DPA zase uvádza, že voličom pred hlasovaním merajú aj telesnú teplotu a väčšina z nich rúška má.



Hlasovanie do 243-člennej dolnej komory parlamentu v Biháre bude prebiehať dovedna v troch rozličných dňoch - okrem tejto stredy aj 3. a 7. novembra, pričom výsledky by mali byť známe 10. novembra, uvádza DPA. Osoby infikované novým koronavírusom môžu odvoliť len pod dohľadom zdravotníkov.



India je krajinou s druhým najvyšším počtom nakazených na svete (po USA), pričom denne tam aktuálne pribúda približne 40.000-50.000 prípadov koronavírusu a krajina evidentne už čoskoro prekoná hranicu ôsmich miliónov nakazených. V súvislosti s koronavírusom tam zároveň zaznamenali aj vyše 120.000 úmrtí.



Vo voľbách do regionálneho parlamentu v Biháre sa o znovuzvolenie snaží hlavný minister tohto štátu Nitiš Kumár, ktorý spoločne so svojou stredoľavou stranou JDU (Džanatá dal) stojí na čele tamojšej koalície zahŕňajúcej aj stranu Indickú ľudovú stranu (Bháratíja džanatá pártí, BJP) vedenou indickým premiérom Naréndrom Módím.



Hlavnými rivalmi súčasnej koalície je regionálny politický subjekt Národná ľudová strana (Ráštríja džanatá dal, RJD), strana Indický národný kongres a tiež dve ľavicové strany. Ľudová strana BJP v prípade víťazstva vo voľbách sľúbila bezplatné očkovanie proti koronavírusu pre všetkých obyvateľov Biháru.



Prieskumy verejnej mienky však naznačujú klesajúcu popularitu pre Kumára, ktorý je v Biháre pri moci posledných 15 rokov. Občania mu vyčítajú, že neurobil dosť na to, aby znížil úroveň chudoby v štáte. K jeho narastajúcej neobľúbenosti prispeli tiež obmedzenia vyplývajúce z aktuálnej pandémie. Pre tie sa totiž do Biháru museli z bohatších častí Indie vrátiť státisíce migrujúcich pracovníkov, z ktorých veľká časť následne ostala bez práce.