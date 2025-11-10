Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Milióny ľudí po ruských útokoch na Ukrajine postihli výpadky elektriny

Ukrajinské úrady varujú, že cieľom Moskvy je destabilizovať krajinu zhoršením životných podmienok civilistov a vyvolať novú vlnu masového presídľovania.

Kyjev 10. novembra (TASR) - Milióny ľudí na Ukrajine postihli výpadky elektriny po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru počas uplynulého víkendu, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Štátna energetická spoločnosť Ukrenergo ohlásila na pondelok plánované niekoľkohodinové výpadky elektriny vo viacerých oblastiach. Príčinou sú opakované údery na energetické a tepelné zariadenia pred príchodom zimy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu večer uviedol, že vo väčšine regiónov tímy opravárov, dodávatelia energie a mestské služby nepretržite pracujú na odstránení škôd.

V druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov sa v pondelok ráno po dvojdňovom výpadku obnovila prevádza metra, ktorá bola prerušená pre nedostatok elektriny.

Ruské jednotky počas nočného útoku cez víkend vyslali na Ukrajinu stovky dronov a desiatky rakiet, pričom cielili nielen na elektrárne, ale aj na trafostanice, prenosové vedenia a ďalšie časti elektrickej siete. Najviac boli zasiahnuté Charkovská a Poltavská oblasť na východe krajiny.

