Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Zahraničie

Milióny ľudí v západnej a strednej Afrike čelí potravinovej neistote

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Násilie v regióne vyvolalo potravinovú krízu, ktorú zhoršujú škrty v humanitárnej pomoci, uviedol WFP. Pre nedostatok finančných prostriedkov musel v tejto oblasti výrazne obmedziť potravinovú pomoc.

Autor TASR
Ženeva 16. januára (TASR) - Približne 55 miliónov ľudí v západnej a strednej Afrike ohrozuje tento rok akútna potravinová neistota a v nigérijskom zväzovom štáte Borno už ľudia trpia hladom, uviedol v piatok Svetový potravinový program (WFP). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Násilie v regióne vyvolalo potravinovú krízu, ktorú zhoršujú škrty v humanitárnej pomoci, uviedol WFP. Pre nedostatok finančných prostriedkov musel v tejto oblasti výrazne obmedziť potravinovú pomoc.

V západnej a strednej Afrike „bude počas nadchádzajúceho obdobia nedostatku medzi júnom a augustom 2026 čeliť akútnej potravinovej neistote až 55 miliónov ľudí,“ povedal novinárom v Ženeve riaditeľ WFP pre analýzu potravinovej bezpečnosti a výživy Jean-Martin Bauer.

Ohrození ľudia sú v krízovej, núdzovej a katastrofickej fáze hladu, čo sú tri najhoršie z piatich úrovní pre hodnotenie potravinovej neistoty.

Počet ľudí v núdzových podmienkach sa od roku 2020 zdvojnásobil a dosiahol tri milióny, uviedol Bauer. V určitých oblastiach štátu Borno v severovýchodnej Nigérii je v katastrofickej fáze 15.000 ľudí, čo je prvýkrát za posledných desať rokov.

„Táto skupina je len krok od hladomoru,“ povedal Bauer v sídle WFP v Ríme. „To znamená, že ľudia umierajú... ľudia hladujú,“ zdôraznil.

Zväzový štát Borno je epicentrom džihádistického povstania, ktoré sa začalo v roku 2009. Konflikt sa rozšíril aj do susedných krajín a vyžiadal si viac ako 40.000 obetí a vysídlenie približne dvoch miliónov ľudí.
.

Neprehliadnite

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková