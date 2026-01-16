< sekcia Zahraničie
Milióny ľudí v západnej a strednej Afrike čelí potravinovej neistote
Násilie v regióne vyvolalo potravinovú krízu, ktorú zhoršujú škrty v humanitárnej pomoci, uviedol WFP. Pre nedostatok finančných prostriedkov musel v tejto oblasti výrazne obmedziť potravinovú pomoc.
Autor TASR
Ženeva 16. januára (TASR) - Približne 55 miliónov ľudí v západnej a strednej Afrike ohrozuje tento rok akútna potravinová neistota a v nigérijskom zväzovom štáte Borno už ľudia trpia hladom, uviedol v piatok Svetový potravinový program (WFP). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Násilie v regióne vyvolalo potravinovú krízu, ktorú zhoršujú škrty v humanitárnej pomoci, uviedol WFP. Pre nedostatok finančných prostriedkov musel v tejto oblasti výrazne obmedziť potravinovú pomoc.
V západnej a strednej Afrike „bude počas nadchádzajúceho obdobia nedostatku medzi júnom a augustom 2026 čeliť akútnej potravinovej neistote až 55 miliónov ľudí,“ povedal novinárom v Ženeve riaditeľ WFP pre analýzu potravinovej bezpečnosti a výživy Jean-Martin Bauer.
Ohrození ľudia sú v krízovej, núdzovej a katastrofickej fáze hladu, čo sú tri najhoršie z piatich úrovní pre hodnotenie potravinovej neistoty.
Počet ľudí v núdzových podmienkach sa od roku 2020 zdvojnásobil a dosiahol tri milióny, uviedol Bauer. V určitých oblastiach štátu Borno v severovýchodnej Nigérii je v katastrofickej fáze 15.000 ľudí, čo je prvýkrát za posledných desať rokov.
„Táto skupina je len krok od hladomoru,“ povedal Bauer v sídle WFP v Ríme. „To znamená, že ľudia umierajú... ľudia hladujú,“ zdôraznil.
Zväzový štát Borno je epicentrom džihádistického povstania, ktoré sa začalo v roku 2009. Konflikt sa rozšíril aj do susedných krajín a vyžiadal si viac ako 40.000 obetí a vysídlenie približne dvoch miliónov ľudí.
Násilie v regióne vyvolalo potravinovú krízu, ktorú zhoršujú škrty v humanitárnej pomoci, uviedol WFP. Pre nedostatok finančných prostriedkov musel v tejto oblasti výrazne obmedziť potravinovú pomoc.
V západnej a strednej Afrike „bude počas nadchádzajúceho obdobia nedostatku medzi júnom a augustom 2026 čeliť akútnej potravinovej neistote až 55 miliónov ľudí,“ povedal novinárom v Ženeve riaditeľ WFP pre analýzu potravinovej bezpečnosti a výživy Jean-Martin Bauer.
Ohrození ľudia sú v krízovej, núdzovej a katastrofickej fáze hladu, čo sú tri najhoršie z piatich úrovní pre hodnotenie potravinovej neistoty.
Počet ľudí v núdzových podmienkach sa od roku 2020 zdvojnásobil a dosiahol tri milióny, uviedol Bauer. V určitých oblastiach štátu Borno v severovýchodnej Nigérii je v katastrofickej fáze 15.000 ľudí, čo je prvýkrát za posledných desať rokov.
„Táto skupina je len krok od hladomoru,“ povedal Bauer v sídle WFP v Ríme. „To znamená, že ľudia umierajú... ľudia hladujú,“ zdôraznil.
Zväzový štát Borno je epicentrom džihádistického povstania, ktoré sa začalo v roku 2009. Konflikt sa rozšíril aj do susedných krajín a vyžiadal si viac ako 40.000 obetí a vysídlenie približne dvoch miliónov ľudí.