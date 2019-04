Militanti IS sa odpálili v sýrskej Rakke, svojej bývalej metropole

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že militanti sa uplynulú noc dostali do zrážok s SDF a miestnymi bezpečnostnými silami, potom sa odpálili.

Damask 3. apríla (TASR) - Militanti extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa odpálili v sýrskom meste Rakka, ktoré takmer pred dvoma rokmi od týchto extrémistov oslobodili Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi. V stredu o tom informovali hovorca SDF Mustafá Balí a organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



SOHR uviedlo, že militanti sa uplynulú noc dostali do zrážok s SDF a miestnymi bezpečnostnými silami, potom sa odpálili.



Hovorca SDF Balí správu potvrdil a spresnil, že sa odpálili štyria členovia IS.



Rakka, ktorú militanti vyhlásili za faktické hlavné mesto svojho samozvaného "kalifátu", bola oslobodená v októbri 2017, čo predstavovalo zásadný úder tzv. Islamskému štátu. SDF a koalícia pod velením USA potom pokračovali v boji proti militantom IS vo zvyšku Sýrie - a vojenské víťazstvo nad IS vyhlásili koncom minulého mesiaca, 23. marca. Avšak Sýria a Irak sú zaplavené spiacimi bunkami IS, dodala tlačová agentúra AP.