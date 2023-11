Hamas použil pri útoku na Izrael paraglajdy od českej firmy

Praha 9. novembra (TASR) - Militanti z palestínskeho militantného hnutia Hamas použili pri útoku na Izrael paraglajdy od českej firmy. Vo štvrtok na to upozornila americká organizácia United Against Nuclear Iran (UANI), píše TASR s odvolaním sa na informácie servera Seznam Zprávy.



UANI poukázala, že na záberoch z útoku je vidieť paraglajd od českej firmy Nirvana Sytems so sídlom v Přerove. Majiteľ firmy Pavel Březina nevedel povedať, ako sa militanti dostali k jej paraglajdom.



"Predali sme celkovo 3500 paramotorov po celom svete a viac než 5000 padákov. Asi chápete, že nepoznám všetkých svojich zákazníkov. Predajcu máme, mimochodom, aj v Izraeli, Amerike či v Nemecku, celkovo v 42 krajinách," uviedol s tým, že firma nemala v poslednom čase na Blízkom východe žiadne veľké zákazky. Dodal, že nemieni nijako upravovať exportnú politiku firmy.



Podľa riaditeľa UANI Daniela Rotha firma situáciu podcenila. "Toto vybavenie bolo použité ako zbraň vo vojne. Izraelský denník Jeruzalem Post o podobných útokoch informoval už v roku 2014, takže známe to bolo," uviedol a pripomenul, že firma v minulosti dodávala tovar aj do Iránu, ktorý hnutie Hamas podporuje.



Militanti z hnutia Hamas počas útoku na Izrael 7. októbra zabili viac než 1400 ľudí a ďalších vyše 240 odvliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izraelská armáda následne spustila vzdušné údery na ciele Hamasu v Gaze a neskôr tam vyslala svoje pozemné sily. Podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, prekročil počet zabitých Palestínčanov 10.500. Toto číslo nemožno v súčasnosti nezávisle overiť.