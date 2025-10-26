< sekcia Zahraničie
Militanti z PKK sťahujú všetky svoje sily z Turecka do severného Iraku
Ankara/Arbíl 26. októbra (TASR) - Militanti z organizácie Strana kurdských pracujúcich (PKK) v nedeľu oznámili, že sťahujú všetkých svojich bojovníkov z Turecka. Presunú sa na sever Iraku, kde sídli jej vedenie. PKK tento rok po výzve svojho zakladateľa Abdullaha Öcalana oznámila, že sa rozpúšťa a začala s postupným procesom odzbrojovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na kurdskú agentúru Firat.
Vedenie PKK v stanovisku uviedlo, že začalo so sťahovaním všetkých svojich síl z tureckého územia, pričom prvých 25 militantov, mužov aj žien, sa už nachádza v severnom Iraku.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Na začiatku sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.
Na rozpustenie PKK a ukončenie ozbrojeného povstania vyzval vo februári jej uväznený zakladateľ Öcalan. Vedenie organizácie jeho výzvu vypočulo, vyhlásilo prímerie a spustilo proces odzbrojenia, ktorý začal v júli, keď desiatky bojovníkov PKK v severnom Iraku ceremoniálne spálili svoje zbrane vo veľkom kotle.
Vedenie PKK v nedeľu vyzvalo Turecko aby uskutočnilo legislatívne a politické kroky potrebné na zaručenie pokračovania mierového procesu. Podľa organizácie musia byť bezodkladne prijaté zákony, ktoré zabezpečia slobodnú a demokratickú integráciu PKK do tureckej politiky.
Líderka PKK Bese Hozatová v júli oznámila, že predstavitelia organizácie si želajú vrátiť sa do Turecka a vstúpiť do politiky. Požadujú tiež prepustenie Öcalana, ktorý je od roku 1999 väznený na ostrove Imrali v Marmarskom mori.
