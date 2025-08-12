Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Militanti z RSF pri útoku na utečenecký tábor v Sudáne zabili 40 ľudí

Boje si už vyžiadali desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnali z domovov a mnoho obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru vrátane utečencov v tábore Abú Šúk, kde žije asi 450.000 ľudí.

Chartúm 12. augusta (TASR) - Najmenej 40 civilistov v pondelok zahynulo a 19 ďalších sa zranilo po útoku ozbrojencov zo sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) na utečenecký tábor Abú Šúk v štáte Dárfúr. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Jednotky RSF podľa miestnej humanitárnej organizácie vtrhli do Abú Šúku a spustili paľbu v prístreškoch a na uliciach. Tábor sa nachádza severne od mesta Fášir, ktoré je posledným mestom v Dárfúre v rukách sudánskej armády.

V Sudáne od apríla 2023 prebieha občianska vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.

Boje si už vyžiadali desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnali z domovov a mnoho obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru vrátane utečencov v tábore Abú Šúk, kde žije asi 450.000 ľudí. Tábor bol v uplynulom období častým terčom útokov zo strany RSF.
