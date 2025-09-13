< sekcia Zahraničie
Militanti zabili najmenej 12 vojakov na severozápade Pakistanu
Vojenský konvoj nadránom prechádzal cez mesto v oblasti Južný Vaziristan v provincii Chajbar Paštúnchwá, keď naň z oboch strán spustili paľbu ozbrojení muži s ťažkými zbraňami.
Autor TASR
Islamabad 13. septembra (TASR) - Pri útoku militantov z pakistanskej vetvy hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP) na severozápade Pakistanu prišlo o život najmenej 12 vojakov. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedli predstavitelia miestnej vlády a bezpečnostných zložiek, píše TASR.
K zodpovednosti za útok, ktorého počet obetí potvrdili miestny vládny činiteľ a bezpečnostný dôstojník pôsobiaci v danej oblasti, sa prihlásilo hnutie TTP. Militanti podľa AFP ukoristili zbrane z konvoja.
Od návratu Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 zaznamenal Pakistan nárast násilia v pohraničných regiónoch, kde pravidelne útočí TTP. Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Od začiatku tohto roka bolo podľa údajov AFP pri útokoch ozbrojených skupín bojujúcich proti pakistanskej vláde v provincii Chajbar Paštúnchwá a susednom Balúčistane zabitých takmer 460 ľudí, väčšinou predstaviteľov bezpečnostných zložiek.
Najnovší útok na konvoj patril medzi tie, ktoré si za posledné mesiace vyžiadali najviac obetí v Chajbar Paštúnchwá, kde TTP kedysi kontroloval rozsiahle územia, kým ho v roku 2014 nevytlačila vojenská operácia. TTP je oddelený od afganského Talibanu, ale úzko s ním spolupracuje.
V uplynulých týždňoch obyvatelia rôznych okresov provincie Chajbar Paštúnchwá hlásili, že na budovách sa objavili grafitti s nápisom TTP. Obávajú sa preto z návratu vlády TTP v regióne. Vysokopostavený predstaviteľ nedávno upozornil na zvýšenie počtu bojovníkov tohto hnutia a ich útokov, pripomenula AFP.
