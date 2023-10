Militanti z hnutia Hamas pravdepodobne použili zbrane z KĽDR

Soul 19. októbra (TASR) – Zbrane použité počas útoku na Izrael 7. októbra pravdepodobne pochádzali z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Vyplýva to z analýzy videa militantného hnutia Hamas a zhabaných zbraní, Pchjongjang však obvinenia z vyzbrojovania Hamasu odmieta. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Podľa odborníkov používali teroristi z Hamasu raketomet F-7 vyrobený v KĽDR, ktorý vychádza ručnej protitankovej zbrane RPG-7 sovietskej výroby. Pre nízku hmotnosť a možnosť opätovného použitia je veľmi obľúbený v armádach a medzi militantmi po celom svete.



N.R. Jenzen-Jones, odborník na zbrane zo spoločnosti Armament Research Services, upozornil na niekoľko podstatných rozdielov medzi oboma zbraňami, ktoré dokazujú, že zbrane Hamasu pochádzajú z KĽDR. Najvýraznejší je charakteristický červený pruh na F-7. Považuje tiež túto zbraň za vhodnejšiu na boj proti pechote ako proti obrneným vozidlám. Identitu zbraní potvrdili aj vojenskí predstavitelia Kórejskej republiky.



Jenzen-Jones pre agentúru AP uviedol, že prítomnosť zbraní z KĽDR na Blízkom východe nie je prekvapením, pretože Pchjongjang dlhodobo podporuje Hamas. Zbrane z KĽDR sa v tejto oblasti vyskytli aj v minulosti.



Odborníci na propagandistických videách Hamasu určili aj protitankovú riadenú strelu Bulsae (9M133 Kornet) a samopal vz.58. Pôvodne československú zbraň používajú aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky.



Zbrane z KĽDR sa dostávajú podľa odborníkov k Hamasu cez Irán. Poukazuje na to incident z decembra roku 2009. Lietadlo KĽDR vtedy pristálo v Bangkoku, aby cestou do Iránu doplnilo palivo. Thajské úrady ho zadržali a na palube odhalili 35 ton zbraní.



Agentúra AP oslovila diplomatické misie KĽDR a Iránu pri Organizácii Spojených národov (OSN) a požiadala o komentár, ani jedna však neodpovedala.