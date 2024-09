Miller: Izrael v Libanone útočí na infraštruktúru Hizballáhu

Washington 30. septembra (TASR) - Izrael informoval Spojené štáty, že v Libanone podniká "obmedzené" pozemné operácie a že na svojich severných hraniciach vyhlásil uzavreté vojenské zóny, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Matthewa Millera.



"Informovali nás o niekoľkých operáciách. Zatiaľ nám povedali, že ide o obmedzené operácie zamerané na infraštruktúru Hizballáhu v blízkosti hraníc. Naďalej o tejto téme diskutujeme," dodal Miller podľa AFP.



Izraelská armáda okrem toho na platforme Telegram oznámila, že časti územia pri hraniciach s Libanonom vyhlásila za uzavretú vojenskú zónu. Ide o mesto Metula a kibuce Misgav Am a Kfar Giladi v Severnom dištrikte Izraela. Vstup do týchto lokalít a odchod z nich majú povolené len jednotky izraelskej armády.



Viaceré americké médiá, napríklad Washington Post a New York Times, v pondelok napísali, že v Libanone hrozí územne obmedzená pozemná operácia. Hovorca izraelskej armády Olivier Rafowicz to pre spravodajskú televíziu BFM označil za fámy.



Libanonské proiránske hnutie Hizballáh zintenzívnilo útoky na izraelské jednotky deň po tom, čo jeho palestínsky spojenec Hamas 7. októbra 2023 zosnoval svoj bezprecedentný teroristický útok na Izrael, ktorý spustil vojnu s Izraelom odohrávajúcu sa v Pásme Gazy.



Pohraničné strety v uplynulých týždňoch eskalovali. Izrael podniká rozsiahle útoky nielen na hraniciach, ale aj vo vnútrozemí Libanonu, pričom zabil stovky ľudí vrátane vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha, dodáva TASR.