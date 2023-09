Milley: Munícia z KĽDR pre Rusko by neovplyvnila vojnu na Ukrajine

Oslo 17. septembra (TASR) – Severná Kórea by mohla dodať Rusku delostreleckú muníciu pre vojnu na Ukrajine, konflikt by to však zrejme veľmi neovplyvnilo. Uviedol to predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley v sobotu pri príchode na zasadnutie NATO v Nórsku. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Milley uviedol, že nedávne stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina pravdepodobne povedie k tomu, že KĽDR poskytne Moskve 152-milimetrové delostrelecké náboje sovietskej výroby. Nie je však jasné, koľko a kedy.



"Bol by to veľký rozdiel? Pochybujem," povedal Milley novinárom. Dodal, že nechce zľahčovať význam takejto zbrojnej pomoci, no rozhodujúca by podľa neho nebola.



Náčelníci generálnych štábov členských krajín NATO diskutujú na dvojdňovom stretnutí v lyžiarskom stredisku Holmenkollen pri Osle o podpore Ukrajiny a ďalších otázkach týkajúcich sa obrany v regióne.



Predseda vojenského výboru NATO Rob Bauer na zasadnutí priznal, že vyťaženosť produkcie zbraní zvyšuje ceny a znižuje objem munície a iných zásob, ktoré majú jednotlivé krajiny k dispozícii.



"Množstvo zbraní a munície, ktoré Ukrajina potrebuje, je obrovské," uviedol Bauer. Výsledkom je nerovnováha množstva smerujúceho na Ukrajinu a množstva, ktoré môže zbrojársky priemysel vyrábať. Podľa vlastných slov nemôže povedať, či tento problém začal obmedzovať dodávky pre Ukrajinu, no je to niečo, o čom musia spojenci uvažovať.