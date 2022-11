Milley: Počet ranených či zabitých ruských vojakov dosahuje 100.000

Washington 10. novembra (TASR) - Vyše 100.000 ruských vojakov zahynulo na Ukrajine alebo tam bolo ranených. Vyhlásil to v stredu predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády generál Mark Milley, podľa ktorého podobný počet obetí pravdepodobne zaznamenala aj ukrajinská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Pozeráte sa na vyše 100.000 zabitých alebo ranených ruských vojakov. Rovnaké to je pravdepodobne aj na ukrajinskej strane. Je to veľké ľudské utrpenie," uviedol Milley.



Ide o doposiaľ najvyšší odhad, ktorý americká strana poskytla počas deviatich mesiacov trvania konfliktu na Ukrajine. Reuters však upozorňuje, že tento počet nie je možné nezávisle overiť.



Podľa Milleyho konflikt na Ukrajine spravil utečencov z 30 až 40 miliónov Ukrajincov, pričom v jeho priebehu už zrejme zahynulo približne 40.000 ukrajinských civilistov.



O vyhliadkach na diplomaciu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine Milley povedal, že počiatočné odmietanie rokovaní počas prvej svetovej vojny len znásobilo ľudské utrpenie a viedol k väčšiemu počtu obetí. "Preto ak existuje príležitosť rokovať, ... využite ju," povedal americký generál.



Milley sa takto vyjadril krátko po tom, ako ruský minister obrany Sergej Šojgu nariadil ruským vojskám, aby sa stiahli z juhoukrajinského mesta Cherson. Milley však upozornil, že sťahovanie vojsk je zdĺhavý proces. "Nebude im to trvať deň alebo dva. Zaberiem im to dni, možno týždne," povedal generál, podľa ktorého má Rusko v danej oblasti 20.000 až 30.000 vojakov.