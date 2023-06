Milley zdôraznil význam tankov pre Ukrajinu

Washington 2. júna (TASR) - Predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley upozornil na význam moderných tankov pre Ukrajinu v protiofenzíve. Dodanie stíhačiek F-16 však označil za dlhodobé úsilie. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky stanice CNN.



Tanky podľa Milleyho poskytujú palebnú silu a môžu zohrať významnú úlohu v očakávanej ofenzíve. "Tanky sú veľmi dôležite, pre obranu i útok," povedal Milley počas cesty do Francúzska, kde sa zúčastní na slávnosti pri príležitosti 79. výročia vylodenia spojencov v Normandii počas druhej svetovej vojny. "Zdokonalené moderné tanky, výcvik a schopnosť používať ich budú pre úspech Ukrajiny zásadné," dodal. Tanky budú podľa jeho slov spolupracovať s delostrelectvom a pechotou.



Približne 400 ukrajinských vojakov nedávno začalo výcvik na tankoch Abrams M1A1 americkej výroby, pripomína CNN. Ten by mal trvať približne 12 týždňov. USA sľúbili Ukrajine celkovo 31 takýchto tankov. Británia poslala tanky typu Challenger 2 a Nemecko stroje typu Leopard 2.



V spojitosti s dodávkou stíhačiek F-16 na Ukrajinu uviedol, že dlhodobým plánom je poskytnutie moderných vzdušných síl, ktoré budú lepšie schopné čeliť Rusku. "Všetci si uvedomujú, že Ukrajina potrebuje moderné vzdušné sily a všetci to vedia," povedal a dodal, že vybudovanie takýchto síl si bude vyžadovať značné množstvo času, úsilia a peňazí.