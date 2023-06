Milley zrušil pre situáciu v Rusku cestu na Blízky východ

Washington 24. júna (TASR) - Predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley zrušil v sobotu svoju cestu na Blízky východ vzhľadom na krízu v Rusku, oznámil hovorca Zboru náčelníkov štábov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Milley mal v sobotu odcestovať na Blízky východ, kde plánoval navštíviť Izrael a Jordánsko. Svoju cestu však odložil "z dôvodu situácie v Rusku", oznámil hovorca.



Svoju cestu do Dánska zrušil v sobotu aj poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Namiesto toho sprevádzal šéfa Bieleho domu Joea Bidena do letného sídla Camp David. Sullivan sa mal v Dánsku zúčastniť na konferencii venovej konfliktu na Ukrajine.



Situácia v Rusku sa počas víkendu vyostrila po tom, čo šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Prigožin vyviedol svoje jednotky z Ukrajiny a v sobotu sa zmocnil Rostova na Done na juhu Ruska. Neskôr oznámil, že vagnerovci majú v úmysle "ísť na Moskvu". Cieľom tohto "pochodu spravodlivosti" malo byť zosadenie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



V sobotu večer však Prigožin upokojil dramatickú situáciu, keď oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do svojich poľných táborov na Ukrajine. Uviedol, že sa tak chce vyhnúť prelievaniu ruskej krvi.