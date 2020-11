Obnova Katedrály Notre-Dame v Paríži dospela k prelomovému bodu

Paríž 24. novembra (TASR) - Obnova Katedrály Notre-Dame v Paríži dospela v utorok k prelomovému bodu, pretože z budovy odstránili aj posledné časti lešenia, ktoré sa roztavili vlani počas obrovského požiaru. To teraz umožní vykonať rozhodujúce ochranné a stabilizačné práce. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Náročné odstraňovanie lešenia sa začalo v júni. Bolo treba odpratať spleť pokrútených rúr vážiacich tony, ktoré obklopovali štíhlu vežu kostola, keď sa 15. apríla 2019 pri požiari zrútila - sledovali to milióny šokovaných ľudí.



Štíhlu vežu a ďalšie časti strechy práve renovovali, keď sa oheň v spomínaný deň rozhorel a hrozilo, že svetoznámu gotickú pamiatku z 13. storočia zničí.



Ale aj keď múry katedrály zostali stáť, ich celistvosť ohrozovala obrovská horúčava a strata väčšiny dubovej kostry strechy.



Hrozilo aj to, že sa na zem zrúti hromada roztaveného lešenia - okolo 40.000 rúr vážiacich 200 ton, vznášajúcich sa desiatky metrov nad podlahou katedrály.



Ministerka kultúry Roselyne Bachelotová v sprievode armádneho generála Jeana-Louisa Georgelina, dohliadajúceho na obnovu chrámu, boli prítomní, keď sa odstraňovali posledné kusy lešenia.



"Hrozba, ktorú toto lešenie predstavovalo pre katedrálu, je preč," povedal Georgelin. "Teraz môžeme urobiť záverečné ochranné kroky," dodal.



Kým však boli poškodené lešenárske rúry odstránené, museli ich obohnať a uzavrieť do novej siete lešenia, aby sa zaistilo, že sa nebudú hýbať. Potom bolo treba postaviť aj ďalšiu kovovú mrežu, aby mohli robotníkov spúšťať na lanách a oni mohli opatrne rozrezávať rúry na časti.



Časti rúr potom zdvihol a odniesol žeriav týčiaci sa 80 metrov nad katedrálou. Koncom októbra sa mohli robotníci konečne dostať k masívnemu trámu a stabilizovať ho - hrozilo totiž, že sa zrúti dolu do priečnej lode chrámu.



Renovačné práce spomalilo niekoľko okolností: odklady spôsobené nepriaznivým počasím, obavy zo znečistenia prostredia olovom a najnovšie aj pandémia koronavírusu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v júli oznámil, že štíhla veža bude znovu postavená vo svojej pôvodnej podobe. Zmenil teda názor, pretože predtým vyzýval na dodanie "moderných" architektonických prvkov.



Verejne sa zaviazal, že katedrálu Notre-Dame znovu postavia za päť rokov, hoci niektorí architekti upozornili, že takéto rozsiahle práce môžu trvať oveľa dlhšie.