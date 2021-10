Miloš Zeman je v kritickom stave na ARO

Praha 11. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman je v rámci pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) hospitalizovaný na anesteticko-resuscitačnom oddelení (ARO). Hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke v pondelok potvrdila, že je v stabilizovanom stave a stará sa o neho tím zdravotníkov špecializovaných na intenzívnu starostlivosť.



Zeman sa v stredu nestretne s premiérom Andrejom Babišom, ako pôvodne plánoval. Serveru iDNES.cz to v pondelok popoludní potvrdil samotný Babiš. Dvojica mala rokovať o povolebnej situácii.



Zeman je hospitalizovaný už viac ako 24 hodín. Do nemocnice ho previezli sanitkou v nedeľu okolo 13.00 h v bezvládnom stave. iDNES.cz zdôrazňuje, že hospitalizácia na ARO znamená, že prezidentov stav je kritický.



Olomoucký arcibiskup a šéf Českej biskupskej konferencie Jan Graubner vyzval v pondelok na modlitbu za prezidenta. Jeho vyhlásenie s názvom "Slovo predsedu Českej biskupskej konferencie po voľbách" zdieľal na Twitteri aj Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.



"Vyzývam v prvom rade na modlitbu za prezidenta republiky, v ktorej prosíme o jeho uzdravenie a súčasne silu plniť pre dobro celej spoločnosti zásadné úlohy hlavy štátu v tejto dôležitej dobe," napísal Graubner.



Ovčáček chorobu prezidenta potvrdil až po niekoľkých dňoch špekulácií len minulý piatok 8. októbra. Vo vysielaní Rádia Z vtedy uviedol iba to, že Zeman je už 14 dní chorý, no tento stav ho neobmedzuje vo výkonne ústavných povinností.



Len 48 hodín od tohto vyhlásenia Zemana previezli zo zámku v Lánoch do pražskej nemocnice. Riaditeľ ÚVN a Zemanov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral následne v nedeľu informoval, že nemá prezidentov súhlas na zverejnenie diagnózy. Uviedol len, že Zeman je hospitalizovaný v súvislosti s chronickým ochorením, na ktoré sa lieči. Ako je známe, Zeman dlhodobo trpí neuropatiou dolných končatín, cukrovkou a nedoslýchavosťou.



Pražský hrad zdravotný stav prezidenta nekomentuje. Potvrdil len jeho hospitalizáciu, pričom tvrdí, že zdravotný stav prezidentovi nijako nebráni vo výkone mandátu. Podľa zdrojov denníka Mladá fronta DNES by však jeho hospitalizácia mohla trvať aj tri týždne.



Server Novinky.cz pripomenul, že Zemana v nedeľu pred prevozom do nemocnice navštívil na zámku v Lánoch premiér Andrej Babiš. Ďalší politici, ktorí by so Zemanom chceli hovoriť o povolebnom usporiadaní v ČR, zatiaľ na stretnutie len čakajú.