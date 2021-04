Miloš Zeman odvolal ministra zahraničných vecí Petříčka

Praha 12. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman odvolal v pondelok z funkcie ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka. Oznámil to na Twitteri Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Zeman odvolal Petříčka na základe návrhu premiéra Andreja Babiša. Riadením rezortu diplomacie zároveň dočasne poveril ministra vnútra Jana Hamáčka, informuje český portál Deník N.



Chystané odvolanie krátko predtým potvrdil aj samotný Petříček. "Špekulácie môžem potvrdiť. Včera som sa stretol s pánom Hamáčkom, ktorý potvrdil, že navrhne moje odvolanie," povedal v pondelok Petříček podľa portálu Novinky.cz.



Podľa Petříčka ide o politické rozhodnutie nového vedenie strany ČSSD, ktoré bolo zvolené minulý piatok. Kritiku od Hamáčka, ktorá by sa týkala jeho ministerského pôsobenia, však podľa vlastných slov nedostal.



Za rozhodnutím o svojom odvolaní Petříček vidí svoj postoj k dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany ruskou Štátnou spoločnosťou pre atómovú energiu (Rosatom), či svoje stanovisko k očkovaniu. Dodal, že rozhodnutie nového vedenie ČSSD rešpektuje, a so stranou plánuje naďalej spolupracovať, píše Deník N. Taktiež uvažuje o návrate na akademickú pôdu.



Odchod Petříčka, ktorý presadzoval aj prezident Zeman, sa očakával už dlhšie, uviedli Novinky.cz. Petříček sa minulý týždeň na zjazde ČSSD, kde kritizoval spoluprácu vo vláde s premiérovým hnutím ANO, uchádzal o post predsedu strany. V piatkovom hlasovaní však neuspel, keď mandát obhájil Hamáček, ktorý už vtedy odvolanie Petříčka nevylúčil.



Ako pripomenuli Novinky.cz, ide o druhé odvolanie ministra vlády ČR za posledných niekoľko dní. Predseda vlády Babiš odvolal minulú stredu ministra zdravotníctva Jana Blatného, ktorého vo funkcii nahradil Petr Arenberger. Podľa Blatného šlo taktiež o politické rozhodnutie.