Miloš Zeman poslal do Moskvy veniec na hrob Gorbačova

Praha 13. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman poslal do Ruska smútočný veniec na hrob posledného sovietskeho lídra Michaila Gorbačova. Uviedol to v utorok hovorca prezidenta Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prezident republiky Miloš Zeman si uctil pamiatku Michaila Sergejeviča Gorbačova poslaním smútočného venca so stuhou prezidenta republiky," napísal Ovčáček. Na hrob na Novodevičom cintoríne v Moskve, kde je Gorbačov pochovaný, ho z poverenia Zemana položil český veľvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka.



Gorbačov zomrel po dlhej chorobe na konci augusta. Na rozlúčku s ním spomedzi vysokopostavených zahraničných štátnikov prišiel osobne len maďarský premiér Viktor Orbán. Ostatné západné krajiny boli zastúpené na úrovni veľvyslancov a diplomatov, keďže Rusko v reakcii na sankcie uvalené za inváziu na Ukrajinu zakázalo viacerým zahraničným politikom vstup na svoje územie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)