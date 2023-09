Milovníci plemena corgi vzdali poctu zosnulej britskej kráľovnej

Londýn 3. septembra (TASR) - Fanúšikovia britskej kráľovskej rodiny sa v nedeľu spoločne so svojimi psíkmi plemena corgi zišli pred Buckinghamským palácom, aby tak vzdali poctu zosnulej kráľovnej Alžbete II. krátko pred blížiacim sa prvým výročím jej smrti. Kráľovná totiž bola známou milovníčkou tohto psieho plemena a za svoj život vlastnila vyše 30 corgiov, píše TASR podľa agentúry AP.



Približne dvadsiatka nadšencov vyobliekala svojich psov corgi do kráľovských šiat, prípadne im dala na hlavy korunky a prešla sa s nimi pred Buckinghamským palácom. Organizátorka podujatia Agatha Crererová-Gilbertová by bola rada, keby sa takýto sprievod konal každoročne ako spomienka na Alžbetu II. "Nenapadá mi lepší spôsob, ako si ju pripomínať, než cez jej corgiov, plemeno, ktoré milovala a opatrovala počas celého svojho života," povedala.



Láska kráľovnej Alžbety II. k týmto vzrastom malým, svojským a veselým psíkom s líščím vzhľadom sa datuje prinajmenšom od roku 1944, keď jej rodičia k 18. narodeninám darovali jej prvého corgiho - sučku Susan, od ktorej pochádza väčšina jej ďalších psov.



Alžbeta II. sa o svojich psov starala v rámci možností sama, sprevádzali ju počas víkendov vo Windsore a žili v jej súkromných apartmánoch. Kŕmila ich vždy, keď jej to jej nabitý program dovolil, a rada s nimi chodievala aj na prechádzky. Dvoch corgiov s menami Muick a Sandy, ktorí Alžbetu II. prežili, sa po jej smrti ujal jej syn, princ Andrew. Práve on ich ešte ako šteniatka svojej mame s odstupom niekoľkých mesiacov podaroval.



Alžbety II. zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov na škótskom zámku Balmoral, pričom bola najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou a na tróne zotrvala 70 rokov. Po jej smrti sa stal britským kráľom jej najstarší syn Karol.