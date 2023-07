Milovníci prírody v Británii môžu pomôcť pri sčítavaní motýľov

Londýn 30. júla (TASR) - Britskí entomológovia vyzvali milovníkov prírody, aby sa zapojili do každoročného sčítavania motýľov. V Spojenom kráľovstve prebieha od 14. júla do 6. augusta a vedcom jeho výsledky pomáhajú lepšie hodnotiť zmeny v prírodnom prostredí krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dobrovoľníci si z webu stiahnu tabuľku, ktorá im pomôže identifikovať rôzne druhy motýľov a potom zaznamenať svoje pozorovania v záhradách, parkoch a inde pomocou aplikácie pre smartfóny.



Ako vyrujú odborníci, rôznorodosť a množstvo motýľov v Británii sa vytráca, pretože mnohé druhy sa nedokážu vyrovnať so zmenami životného prostredia.



"Je to dosť znepokojujúce," povedal Richard Fox z charitatívnej organizácie Butterfly Conservation. "Hlavnými príčinami úbytku sú zmeny, ktoré sme v krajine urobili my ľudia," dodal.



Podľa minuloročného pozorovania sa na základe 23 miliónov položiek znížil počet lietajúcich jedincov v prípade 80 percent motýlích druhov v Spojenom kráľovstve. Ako ohrozená sa na ochranárskom "červenom zozname" ocitla polovica z 58 druhov. Podľa parlamentnej správy stratila za posledné desaťročia Británia takmer polovicu biodiverzity.



Proti zhoršeniu situácie pomáha aj zapojenie verejnosti. Prvé sčítanie motýľov (Big Butterfly Count) sa spustilo v roku 2010 a minulý rok sa doň zapojilo 64.000 "vedcov-laikov". Pomocou aplikácie iRecord Butterflies môžu identifikovať a geograficky lokalizovať rôzne druhy.



Na zmeny životného prostredia totiž motýle veľmi rýchlo reagujú a preto sú vnímané ako meradlo zdravia celého ekosystému.



"Takže vieme vďaka nim aj to, ako sa darí včelám, chrobákom, osám a inému dôležitému hmyzu," povedal Fox.



Amy Walkdenová z Devonu sa do sčítavania motýľov zapája spolu s osemročnou dcérou Robin po celý rok.



"Mať vedecké údaje o tom, čo je a čo nie je okolo nás, ukazuje zmeny spôsobné globálnym otepľovaním, ničením biotopov," povedala.



"Ak nebudeme mať žiadne motýle a všetky tie bzučiace veci, potom nebudeme mať žiadne jedlo ani my. Sú súčasťou potravinového reťazca, a ak žiadne z nich nebude, budeme hladovať a nebudeme schopní prežiť, však?" poznamenala Robin.



Vláda Spojeného kráľovstva chce zvrátiť stratu biodiverzity a zmenu klímy vysádzaním desiatok miliónov stromov v nasledujúcich troch rokoch.



Fox nazval plán "fantastický", ale musia ho doplniť aj iné oblasti, "aby verejné peniaze vyplácané farmárom prospeli životnému prostrediu a podporili biodiverzitu".