Mimo hraníc EÚ uviazlo asi 250.000 občanov členských krajín

Brusel 2. apríla (TASR) - Domov zo zahraničia sa dostalo už približne 350.000 občanov Európskej únie. Asi 250.000 uviazlo mimo EÚ v dôsledku opatrení v boji proti koronavírusu. Uviedol to zdroj z prostredia Únie, ktorého vo štvrtok citovala agentúra AFP.



Európska únia pomáha svojim členským štátom a niektorým susedným krajinám ako Spojené kráľovstvo, Nórsko či Island v repatriácii svojich občanov, ktorým boli v dôsledku pandémie koronavírusu zrušené lety. Únia na tento účel zriadila špeciálny tím v rámci civilnej ochrany. Ten vypracoval zoznam 25 problémových krajín, ktoré zoradila podľa toho, aké náročné je dostať z nich občanov Únie domov.



Predstaviteľ EÚ, ktorý si želal zostať v anonymite, uviedol, že celkovo za hranicami EÚ uviazlo 600.00 občanov členských štátov.



"Z tohto počtu sa podarilo vrátiť asi 350.000 ľuďom. Zvyšok, teda asi 250.000, zostal mimo Európy," uviedol zdroj. Väčšina tých, ktorým sa podarilo vrátiť, letela súkromnými leteckými spoločnosťami alebo charterovými letmi, ktoré objednali ich vlády.



Napríklad Belgicko vykonalo už 25 repatriačných letov, najmä pre Belgičanov, ktorí uviazli v Maroku.



Zvyšných 250.000 ľudí, ktorí sú stále v zahraničí, je podľa zdroja v "problémových" krajinách.



Únia sa podľa neho teraz snaží presvedčiť zahraničných partnerov, aby ponechali vzdušný priestor a letiská otvorené a umožnili cudzincom návrat domov.



Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ by v piatok na túto tému mali rokovať prostredníctvom videokonferencie. Rovnako by sa mali venovať otázke, ako pomôcť chudobnejším krajinám pri zvládnutí pandémie.