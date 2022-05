Mimo Ruska vyšlo prvé tlačené vydanie novín Novaja gazeta

Riga 6. mája (TASR) - Tlačené vydanie ruských liberálnych protikremeľských novín Novaja gazeta sa v piatok vrátilo na pulty stánkov, tentoraz však v európskej verzii a v Lotyšsku. Informovala o tom agentúra DPA.



Nová verzia novín, ktoré v pôvodnej podobe vychádzali v Rusku trikrát do týždňa, sa teraz nazýva Novaja Gazeta Europe a v spolupráci s lotyšským vydavateľstvom ju pripravujú redaktori týchto novín, ktorí utiekli do zahraničia.



Nové vydanie vyšlo v ruštine i lotyštine, pričom obšírne informuje ruskej vojenskej agresii na Ukrajine. Podľa redakcie malo byť dostupné aj v Estónsku.



Novaja gazeta prestala v Rusku vychádzať koncom marca na nátlak tamojších regulačných úradov. Jej šéfredaktora a nositeľa Nobelovej ceny za mier Dmitrija Muratova 7. apríla obliali neznámi páchatelia farbou a utrpel zranenie očí.



V ten istý deň ruskí nezávislí novinári v exile založili periodikum Novaja Gazeta Europe, ktoré je právne nezávislé od redakcie v Moskve, napísal v úvodníku prvého tlačeného vydania jeho šéfredaktor Kirill Martynov.



Printové vydanie novín zámerne vyšlo krátko pred 9. májom, keď si Rusko vojenskou prehliadkou slávnostne pripomína víťazstvo nad nacistami v druhej svetovej vojne, všíma si DPA.



"Chceme písať pravdu o (prebiehajúcej rusko-ukrajinskej) vojne a spraviť všetko pre to, aby sa skončila," zdôraznil Martynov.



Nejde však len o jednorazové špeciálne vydanie. "Ak sa našim čitateľom bude páčiť to, čo robíme, a budú nás podporovať, zvážime vydávanie týždennej tlačenej verzie Novej gazety (Europe)," povedal ďalej Martynov.



Redakcia a webová stránka novín sídli v Rige, hlavnom meste Lotyšska. Internetová platforma periodika je v Rusku zablokovaná.



Nemecká verejnoprávna rozhlasová a televízna stanica Deutsche Welle taktiež presunula svoje moskovské štúdio do Lotyšska po tom, ako ruská vláda nariadila ukončenie jej vysielania. Podobne ako v Estónsku aj tam žije početná rusky hovoriaca menšina.