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MIMO TRASY: Zachraňovali poľského turistu po pád
Turista sa počas traverzu do Tristarského sedla pošmykol na mokrom trávnatom povrchu a dostal sa do exponovaného terénu, v ktorom už nebol schopný samostatného pohybu.
Autor TASR
Tatranská Javorina 27. júna (TASR) - V oblasti Havrana v Belianskych Tatrách pomáhali v sobotu ráno horskí záchranári 48-ročnému poľskému turistovi. Muž sa pohyboval v teréne, kadiaľ nevedie značená turistická trasa. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke, ide zároveň o neprístupnú oblasť s najvyšším stupňom ochrany prírody.
Turista sa počas traverzu do Tristarského sedla pošmykol na mokrom trávnatom povrchu a dostal sa do exponovaného terénu, v ktorom už nebol schopný samostatného pohybu. Pri približne desaťmetrovom páde utrpel poranenie ramena. HZS požiadala o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch záchranárov HZS, ktorých následne vysadila pri uviaznutom turistovi. Po ošetrení muža spolu so záchranármi evakuovali z terénu a previezli do Starého Smokovca. Tam si ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
„Turistovi bola zároveň pracovníkom TANAP-u uložená pokuta za hrubé porušenie návštevného poriadku Tatranského národného parku,“ doplnila HZS s tým, že apeluje na návštevníkov hôr, aby sa riadili návštevným poriadkom, dodržiavali pokyny záchranárov a nepohybovali sa mimo značených turistických trás.
Turista sa počas traverzu do Tristarského sedla pošmykol na mokrom trávnatom povrchu a dostal sa do exponovaného terénu, v ktorom už nebol schopný samostatného pohybu. Pri približne desaťmetrovom páde utrpel poranenie ramena. HZS požiadala o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch záchranárov HZS, ktorých následne vysadila pri uviaznutom turistovi. Po ošetrení muža spolu so záchranármi evakuovali z terénu a previezli do Starého Smokovca. Tam si ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
„Turistovi bola zároveň pracovníkom TANAP-u uložená pokuta za hrubé porušenie návštevného poriadku Tatranského národného parku,“ doplnila HZS s tým, že apeluje na návštevníkov hôr, aby sa riadili návštevným poriadkom, dodržiavali pokyny záchranárov a nepohybovali sa mimo značených turistických trás.