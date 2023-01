Mimoriadne mrazy si v Afganistane v januári vyžiadali vyše 160 životov

Kábul 27. januára (TASR) - Viac ako 160 ľudí zomrelo v posledných týždňoch v Afganistane v dôsledku mimoriadne mrazivého počasia. Táto blízkovýchodná krajina zažíva najtuhšiu zimu za viac ako desaťročie a mnohí tamojší obyvatelia nemajú dosť peňazí ani na to, aby si počas mínusových teplôt doma zakúrili. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



"V dôsledku chladného počasia prišlo od 10. januára o život 162 ľudí," uviedol hovorca afganského ministerstva pre zvládanie prírodných katastrof. Len za posledný týždeň pritom podľa jeho slov došlo až k približne 84 spomedzi týchto úmrtí.



Najchladnejšia zima za posledných 15 rokov, počas ktorej už teploty klesli aj na mínus 34 stupňov Celzia, zasiahla Afganistan v čase vážnej ekonomickej krízy.



Po prevzatí moci hnutím Taliban v auguste 2021 totiž prestala do krajiny prúdiť veľká časť humanitárnej pomoci zo zahraničia.



Mnohé neziskovky zároveň v ostatných týždňoch čiastočne pozastavili svoju činnosť v dôsledku decembrového rozhodnutia Talibanu, ktorý pre údajné nedodržiavanie pravidiel obliekania zakázal ženám pracovať v týchto organizáciách.



Reuters opisuje, že mnohé afganské rodiny nemajú dosť peňazí na nákup uhlia či dreva na kúrenie. Aj na skládke za hlavným mestom je tak podľa tejto agentúry možné stretnúť deti prehrabávajúce sa v odpadkoch snažiac sa tak nájsť plasty, ktorými by si doma zakúrili.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths tento týždeň počas návštevy Kábulu povedal, že OSN sa snaží dosiahnuť výnimky zo zmieneného obmedzenia týkajúceho sa zákazu činnosti väčšiny humanitárnych pracovníčok, ku ktorému došlo práve v takomto ťažkom období.