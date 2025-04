Suchá zima v poľských Tatrách má negatívny vplyv na turistiku

Zakopané 11. apríla (TASR) - Zima v poľských Tatrách bola tento rok nezvyčajne mierna. Na Kasprovom vrchu v piatok po prvý raz od jej začiatku prekročila výška snehovej pokrývky hranicu jedného metra. V piatok tam meteorológovia namerali 106 cm snehu, čo je najviac v aktuálnej sezóne, ktorá je mimoriadne chudobná na zrážky. Málo snehu má negatívny vplyv aj na turistiku. Informuje o tom spravodajca TASR vo Varšave podľa agentúry PAP.



Podľa údajov poľského hydrometeorologického ústavu (IMGW) bola výška snehovej pokrývky výrazne pod dlhodobým priemerom. Maximálna výška snehu počas zimy dosiahla len 86 cm, hoci februárový priemer z rokov 1991 až 2020 predstavuje 130,5 cm. Rekordná výška snehu na Kasprovom vrchu bola zaznamenaná v marci 2009 vo výške 335 cm.



Nedostatok snehu mal priamy vplyv na turistiku a prevádzku lyžiarskej infraštruktúry. Sedačková lanovka v Goričkovej doline nebola túto sezónu spustená ani raz a zjazdovka do Gasienicowej doliny fungovala len s minimálnymi snehovými podmienkami. Aktuálne sneženie však umožnilo návrat lyžiarov do tejto oblasti.



Správa poľského Tatranského národného parku (TPN) upozorňuje, že čerstvý sneh v kombinácii so silným vetrom vytvára náročné a nebezpečné podmienky. V žľaboch, dolinách a pod stenami sa tvoria hlboké záveje, na hrebeňoch je sneh vyfúkaný až na tvrdý podklad, čo spôsobuje obťažnú chôdzu na zľadovatenom povrchu. Výstrahy sa týkajú aj zníženej viditeľnosti a snehových víchric spôsobených severným vetrom. TPN neodporúča výstupy do vyšších polôh bez patričnej výstroje a skúseností.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)