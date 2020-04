Európsky parlament sa pripravuje na možnosť elektronického hlasovania

Brusel 2. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok oznámil, že ďalšie mimoriadne plenárne zasadnutie, skrátené iba na dva dni, sa bude konať v dňoch 16. a 17. apríla.



Poslanci by mali opätovne rokovať o aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 a o ďalších opatreniach zameraných na zvládnutie zdravotnej krízy.



Rozhodnutie o zvolaní mimoriadneho plenárneho zasadnutia na 16. a 17. apríla padlo vo štvrtok predpoludním na stretnutí Konferencie predsedov, teda predsedu EP a lídrov jednotlivých poslaneckých klubov.



Na programe zasadnutia bude rozprava so zástupcami Rady EÚ a Európskej komisie a hlasovanie o uznesení, ktoré sa bude týkať koordinovanej reakcie EÚ na pandémiu COVID-19 a na jej následky.



Europarlament sa zároveň pripravuje na možné hlasovanie - na diaľku, prostredníctvom elektronickej pošty - o ďalších legislatívnych či rozpočtových návrhoch zameraných na zvládnutie krízy spojenej s koronavírusom, ktoré dovtedy stihne predložiť Európska komisia.



Lídri poslaneckých klubov pri tejto príležitosti vyjadrili obavy v súvislosti so zákonom o predĺžení núdzového stavu, ktorý v pondelok schválilo maďarské Národné zhromaždenie. Väčšina z nich požiadala predsedu EP Davida Sassoliho, aby ich obavy tlmočil Európskej komisii prostredníctvom listu, v ktorom by exekutívu EÚ požiadal o posúdenie situácie v Maďarsku a zváženie aktivácie právneho postupu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ s cieľom zaistiť rešpektovanie základných únijných hodnôt v tejto krajine.



"Keď už hovoríme o demokracii, dostal som dnes mandát na zaslanie listu Európskej komisii, v ktorej sa spýtam, ako chce reagovať na zákon schválený maďarským parlamentom a posúdiť, či ide o závažné porušenie článku 2 Zmluvy o EÚ," uviedol Sassoli.



Vedenie EP zároveň pripomenulo, že aj napriek prijatým ochranných opatreniam a práci europoslancov a zamestnancov inštitúcie na diaľku zákonodarný zbor EÚ aj naďalej vykonáva svoje základné legislatívne, rozpočtové a kontrolné činnosti, hoci v obmedzenom režime.



spravodajca TASR Jaromír Novak