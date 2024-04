Summit EÚ preberie stav jednotného trhu, Blízky východ aj Ukrajinu

Brusel 17. januára (TASR) - Hospodárska budúcnosť Európskej únie s dôrazom na ochranu jednotného trhu a konkurencieschopnosť, ale aj situácia na Blízkom východe, eskalácia napätia medzi Izraelom a Iránom a vojna na Ukrajine sú hlavnými témami dvojdňového mimoriadneho summitu EÚ, ktorý sa uskutočni v stredu a vo štvrtok v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Lídri členských krajín sa začnú schádzať okolo 17.00 h v budove Európskej rady. Summit, ktorý pôvodne belgické predsedníctvo v Rade EÚ plánovalo na čisto ekonomické témy, na ktoré býva menej času počas pravidelných stretnutí najvyšších lídrov, bude nakoniec rozšírený aj o geopolitické otázky.



Potvrdil to aj predseda Európskej rady Charles Michel, keď vo vyhlásení zverejnenom pred summitom uviedol, že po víkendových útokoch Iránu na Izrael sa EÚ musí zjednotiť. Zároveň vyzval všetky strany konfliktu, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť, rešpektovali medzinárodné právo a vyhýbali sa krokom, ktoré by mohli viesť k eskalácii napätia.



Jeho vyhlásenie naznačuje, že rokovania, ktoré mali byť "hĺbkovým strategickým preskúmaním hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ", sú zatienené udalosťami na Blízkom východe.



Lídri EÚ majú v úmysle diskutovať o tom, či a ako by Únia mohla prispieť k deeskalácii napätia v regióne Blízkeho východu. Týždenník Politico v stredu upozornil, že lídri EÚ zvažujú aj ďalšie sankcie proti Iránu, konkrétne zamerané na výrobu bezpilotných lietadiel a rakiet. A očakáva sa, že odsúdia fakt, že milióny ľudí v Pásme Gaze stále trpia a sú vystavené hladu, a vyzvú na okamžité prímerie a zaistenie neobmedzenej humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v núdzi.



Medzi ďalšie zahraničnopolitické témy, o ktorých sa bude diskutovať, patrí vplyv nestability na Blízkom východe na Libanon, aby sa táto krajina nestala ďalším bojiskom, a vzťahy eurobloku s Tureckom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dostal pozvánku vystúpiť na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady prostredníctvom videokonferencie, ako to býva aj počas tradičných summitov štyrikrát do roka. Zelenskyj od západných krajín žiada, aby Ukrajine dodali viac systémov protivzdušnej obrany, je pravdepodobné, že túto žiadosť na diaľku zopakuje aj v stredu večer.



V návrhu záverov summitu sa podľa Politico uvádza, že lídri EÚ sa zaviažu, že urgentne poskytnú Ukrajine protivzdušnú obranu a urýchlia a zintenzívnia dodávku všetkej potrebnej vojenskej pomoci vrátane delostreleckej munície a rakiet.



Vo štvrtok, v druhý deň rokovaní šéfov vlád a štátov, má bývalý taliansky premiér Enrico Letta predložiť 147-stranovú správu o budúcnosti jednotného trhu EÚ, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru, peňazí, služieb a ľudí naprieč 27 členskými štátmi Únie. Uvedený dokument je podľa Politico témou na rozsiahle debaty lídrov a tiež na nezhody ohľadom dotácií a spoločných pôžičiek.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)