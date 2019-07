Mimoriadny summit EÚ prerušili do utorka

Oznámenie prišlo po maratóne rokovaní, ktoré sa začali v nedeľu večer približne o 21. hodine - s trojhodinovým oneskorením oproti pôvodnému plánu.

Brusel 1. júla (TASR) - Mimoriadny summit Európskej únie o obsadení vrcholných postov v jej orgánoch v pondelok predpoludním prerušili do utorka 11. hodiny. Oznámil to hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska Preben Aamann.



Oznámenie prišlo po maratóne rokovaní, ktoré sa začali v nedeľu večer približne o 21. hodine - s trojhodinovým oneskorením oproti pôvodnému plánu. Plenárnemu stretnutiu lídrov európskej dvadsaťosmičky totiž ešte predchádzala séria rokovaní v rámci frakcií a regionálnych zoskupení, ktoré sa začali ešte popoludní. Podľa pozorovateľov ide zrejme o najdlhšie trvajúce rokovania na eurosummite v histórii.



Diplomatické zdroje sa v pondelok krátko pred poludním nazdávali, že by predsa mohlo dôjsť k dohode ešte v priebehu toho istého dňa. Najvážnejším kandidátom na post predsedu Európskej komisie bol líder socialistickej kandidátky v eurovoľbách Frans Timmermans z Holandska. Funkcia predsedníčky Európskej rady mala pripadnúť Bulharke Kristaline Georgievovej a šéfkou európskej diplomacie sa mala podľa diplomatov stať dánska liberálka Margrethe Vestagerová. Predsedom Európskeho parlamentu mal byť na polovicu päťročného volebného obdobia špicenkandidát najsilnejšej frakcie - ľudovcov (EPP) - Manfred Weber a na druhú polovicu volebného obdobia mal europarlamentu šéfovať belgický liberál Guy Verhofstadt.



Európski lídri by sa mali dohodnúť na nomináciách na kľúčové posty v Únii najneskôr v utorok, na kedy bolo v Štrasburgu naplánované hlasovanie na otváracom zasadnutí nového europarlamentu. To pre prieťahy na bruselskom summite presunuli na stredu.



