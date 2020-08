Mimoriadny summit EÚ sa má venovať najmä vzťahom s Čínou a Tureckom

Brusel 6. augusta (TASR) - Mimoriadny summit EÚ, ktorý by sa mal konať 24. a 25. septembra v Bruseli, má umožniť najvyšším predstaviteľom členských krajín Únie posúdiť stav zložitých vzťahov s Čínou a Tureckom. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov by sa vrcholové stretnutie šéfov štátov a vlád EÚ malo zamerať aj na témy týkajúce sa európskeho vnútorného trhu a prepojenie čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu.



Septembrový summit, na zvolení ktorého má záujem predseda Európskej rady Charles Michel, zatiaľ nebol oficiálne potvrdený, čaká sa na súhlas z metropol členských krajín, či je navrhnutý dátum vyhovujúci. Isté je však, že podobne ako aj počas posledného mimoriadneho summitu EÚ z polovice júla, médiá kvôli pandémii nového koronavírusu nebudú mať prístup do budovy Európskej rady.



Septembrové rokovania najvyšších lídrov by im mali umožniť sústrediť sa na všetky otázky, ktoré neboli riešené od vypuknutia koronakrízy. Zároveň to bude vhodná príležitosť zhodnotiť stav rokovaní s Európskym parlamentom (EP) o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2021 - 2027 a o procese ratifikácie plánu obnovy a odolnosti v hodnote 750 miliárd eur, ktorý bol prijatý na júlovom summite EÚ. Hlavy vlád a štátov čaká rozhodnutie, akú spoločnú politickú a hospodársku stratégiu zaujať voči Číne. Túto otázku mal čiastočne vyriešiť summit EÚ - Čína, ktorý sa mal konať v septembri v Lipsku. Pre koronakrízu bolo toto podujatie odložené.



EÚ vníma vzťahy s Pekingom ako napäté najmä po nadobudnutí platnosti nového bezpečnostného zákona pre Hongkong, po odložení parlamentných volieb v tejto provincii o rok a po zákaze pre opozičných kandidátov zúčastniť sa na týchto voľbách.



Premiérov a prezidentov čaká aj rozhodnutie o tom, aký postoj zaujať voči tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Únia sa netají možnosťou uvaliť sankcie, ktoré majú prinútiť Ankaru, aby dodržiavala zbrojné embargo OSN na predaj zbraní do Líbye a aby ukončila nezákonné vrty v Stredomorí, v cyperskej námornej hospodárskej zóne.



Inštitúcie EÚ okrem toho obviňujú tureckého prezidenta z porušovania ľudských práv vo svojej krajine a vlnu nesúhlasných postojov vyvolalo aj Erdoganovo rozhodnutie opätovne premeniť múzeum Hagia Sofia na mešitu.



Priestor na summite by mal dostať aj hlavný vyjednávač EÚ pre pobrexitové rokovania Michel Barnier. Nová séria rokovaní o podobe budúceho partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa začne 17. augusta.