Mimoriadny summit EÚ sa venuje Rusku, Británii či koronakríze

Brusel 24. mája (TASR) - Strategická debata o Rusku, vzťahy s Britániou, koordinovaný postup v súvislosti s riešením problémov týkajúcich sa ochorenia COVID-19 a boj proti klimatickým zmenám budú hlavnými bodmi mimoriadneho dvojdňového summitu EÚ, ktorý sa začne v pondelok večer v Bruseli.



V pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín EÚ to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý bude rokovania lídrov EÚ riadiť.



Slovensko na summite zastupuje predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).



Michel spresnil, že pondelková pracovná večera je zameraná na zahraničnopolitické otázky, pričom hlavná debata je určená vzťahom s Ruskom, ktorého – podľa jeho slov – nelegálne a provokatívne kroky pokračujú tak v rámci členských krajín Únie, ako aj mimo nej. Za jednu z posledných provokácií považuje Európska únia ruský zoznam tzv.nepriateľských štátov.



Ďalšou dôležitou témou prvého dňa rokovaní sú vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po tom, ako 1. mája nadobudla platnosť pobrexitová dohoda o obchode a spolupráci medzi oboma stranami.



Lídri v pondelok prerokujú aj najnovší vývoj situácie na Blízkom východe po nedávnom izraelsko-palestínskom konflikte a prípravy júnového summitu s USA. Neplánovane sa zrejme budú venovať Bielorusku po tom, ako predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v nedeľu požiadal Michela, aby EÚ spolu s lídrami eurobloku otvoril diskusiu o uvalení okamžitých sankcií na Bielorusko pre odklonenie lietadla z Atén do litovského Vilniusu pod falošnou bombovou hrozbou a pre zatknutie bieloruského opozičného novinára Ramana Prataseviča.



Michel v pozývacom liste zdôraznil, že Únia vstupuje do novej fázy riešenia koronakrízy, pretože tempo očkovania proti covidu sa v celej EÚ zvyšuje a členské krajiny sa pripravujú na uvoľnenie cestovania pred letnou sezónou. Privítal minulotýždňovú dohodu medzi inštitúciami Európskej únie o zavedení tzv. COVID-pasov. Dodal, že treba pokračovať v koordinovanom prístupe pre uľahčenie voľného pohybu v celej EÚ, ale zároveň nezabúdať na ostražitosť v súvislosti s novými variantmi vírusu. Vyslovil sa za pokračovanie medzinárodnej solidarity v boji proti pandémii vrátane dodávok vakcín pre chudobnejšie štáty sveta prostredníctvom programu COVAX.



Pripomenul, že šéfovia vlád a štátov sa vlani na decembrovom summite dohodli na zvýšení ambícií v oblasti klímy do roku 2030 s tým, že sa k tejto otázke opätovne vrátia. Diskusie o klíme budú zamerané na pripravovaný rozsiahly legislatívny balík Európskej komisie, ktorý chce exekutíva EÚ predstaviť v lete tohto roku.



"Bude to dobrá príležitosť pre každého z nás, aby predstavil svoje kľúčové priority a obavy v tejto záležitosti," uviedol Michel.