Mimovládka: V Iráne zabili od začiatku protestov najmenej 3428 ľudí
Autor TASR
Teherán 14. januára (TASR) - Počas protivládnych demonštrácií v Iráne zabili bezpečnostné zložky najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zatkli. Uviedla to v stredu nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR), píše TASR podľa správy agentúry AFP.
IHR uvádza, že počet overených obetí sa zvýšil na základe informácií, ktoré získala od iránskych ministerstiev zdravotníctva a školstva. Najmenej 3379 ľudí z celkového počtu zahynulo údajne počas protestov medzi 8. a 12. januárom.
Riaditeľ IHR Mahmúd Amiry-Moghaddam odsúdil „masové zabíjanie protestujúcich na uliciach“ a uviedol, že nový počet obetí predstavuje len „absolútne minimum“ oproti skutočným číslam. Organizácia uvádza, že mnoho obetí utrpelo zranenia počas demonštrácií a bezpečnostné zložky zranené osoby „dobili“.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“, žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol.
