Mimovládky chcú pápeža pred cestou do Grécka informovať o utečencoch

Atény 30. novembra (TASR) - Spolu 36 mimovládnych organizácií starajúcich sa v Grécku o utečencov v utorok požiadalo o stretnutie s pápežom Františkom, ktorého chcú informovať o životných podmienkach migrantov vo svojej krajine.



Podľa žiadateľov by sa toto stretnutie malo uskutočniť ešte pred pápežovou návštevou v Aténach a na ostrove Lesbos, ktorá sa odohrá počas nadchádzajúceho víkendu. Informovala o tom agentúra AFP.



Lesbos bol domovom najväčšieho utečeneckého tábora v Európe, kým minulý rok nezhorel.



Mimovládne organizácie vo svojom vyhlásení uviedli, že "dúfajú v posolstvo solidarity" od pápeža Františka na pomoc "prenasledovaným bratom", a naliehajú na grécku vládu, aby utečencov namiesto "izolácie vo väzenských táboroch" lepšie integrovala.



Mimovládne organizácie tiež vyjadrili znepokojenie nad narastajúcou neochotou členských štátov EÚ "prispieť konkrétnym a účinným spôsobom k ochrane ľudských životov".



Grécka vláda nedávno otvorila dva nové tábory pre migrantov, a to na ostrovoch Leros a Kos v Egejskom mori. Aktivisti za ľudské práva však kritizovali reštriktívne opatrenia, ktoré sú tam zavedené – vrátane oplotenia ostnatým drôtom a monitorovacích kamier.



Grécko bolo v roku 2015 v centre najväčšej migračnej krízy v Európe, keďže jeho ostrovy v Egejskom mori boli prvým ľahšie dostupným cieľom najmä pre migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa snažili vstúpiť na územie Európskej únie z Turecka.



Podľa odhadov OSN žije v Grécku približne 96.000 utečencov a žiadateľov o azyl.



Pápežova apoštolská cesta na Cyprus a do Grécka sa uskutoční v dňoch 2. až 6. decembra.