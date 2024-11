Mimovládky v Izraeli žiadajú preveriť Galantovo odvolanie z rezortu

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Mimovládne organizácie v Izraeli vyzvali generálnu prokurátorku, aby preverila legálnosť odvolania Joava Galanta z funkcie ministra obrany. V stredu o tom informoval denník The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Nezisková organizácia Hnutie za kvalitnú vládu v Izraeli má podozrenie, že Galant bol premiérom Benjaminom Netanjahuom odvolaný z politických dôvodov. Žiada preto generálnu prokurátorku Gali Baharav-Miarovú, aby okamžite zasiahla a preskúmala zákonnosť Netanjahuovho rozhodnutia.



Hnutie deklarovalo, že Galantovo odvolanie je politickým krokom, ktorý "stavia osobné a politické záujmy nad dobro štátu a bezpečnosť jeho občanov".



Netanjahuovo rozhodnutie podľa hnutia súvisí s úsilím vlády schváliť zákon, ktorá má ultraortodoxným Izraelčanom pomôcť vyhnúť sa vojenskej službe. Galant bol známym odporcom tejto legislatívy.



Velenie izraelskej armády v pondelok oznámilo, že na budúci týždeň rozpošle členom ultraortodoxnej komunity ďalších 7000 povolávacích rozkazov. Prvá fáza plánu na odvod vojakov z radov charedim - príslušníkov najkonzervatívnejšieho smeru ortodoxného judaizmu i judaizmu vôbec - bola z veľkej časti neúspešná, doplnil TOI.



Rozhodnutie Benjamina Netanjahua nahradiť ministra obrany uprostred vojny "je aktom šialenstva", napísal v statuse na sieti X opozičný líder Jair Lapid, ktorý vyzval Izraelčanov, aby proti tejto zmene v zostave vládneho kabinetu protestovali v uliciach.



Prvé takéto protestné zhromaždenia sa konali už v utorok večer v Tel Avive a Jeruzaleme, kde sa ľudia zišli pred rezidenciou izraelského premiéra.



TOI pripomenul, že vlaňajší Netanjahuov pokus odvolať Galanta pre jeho nesúhlas s reformou súdnictva priviedol do ulíc desaťtisíce ľudí, čo v konečnom dôsledku prinútilo Netanjahua, aby ustúpil.