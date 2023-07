Mimovládky zachraňujúce migrantov sa sťažujú na nový taliansky zákon

Brusel 13. júla (TASR) - Päť humanitárnych organizácií pomáhajúcich migrantom sa obrátilo na Európsku komisiu so sťažnosťou na nový taliansky zákon, ktorý núti záchranné lode v Stredozemnom mori kotviť vo vzdialených prístavoch. Oznámili to vo štvrtok samotné organizácie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Mimovládne organizácie - Lekári bez hraníc (MSF), Oxfam Italia, SOS Humanity, Združenie pre právne štúdie o prisťahovalectve (ASGI) a EMERGENCY - tvrdia, že talianska legislatíva porušuje zákony EÚ aj medzinárodné právo týkajúce sa záchrany na mori.



"Európska komisia je strážkyňou dohôd EÚ a jej úlohou je zabezpečiť, aby členské krajiny EÚ dodržiavali medzinárodné právo a právo EÚ," povedala Giulia Capitaniová, poradkyňa pre migračnú politiku z organizácie Oxfam Italia.



"Každý deň, ktorý strávime mimo pátracej a záchrannej oblasti, či už ako zadržaní alebo plavbou do vzdialeného prístavu, vystavuje životy riziku," povedal Djoen Besselink z MSF.



Európska komisia pre AFP potvrdila, že takúto sťažnosť dostala a že spornú legislatívu preskúma.



Zákon obmedzuje lode humanitárnych organizácií vykonávajúce viac než jednu záchrannú akciu na mori naraz. Vyžaduje od nich, aby zakotvili v prístave určenom talianskymi orgánmi. Platiť začal v marci. Mimovládne organizácie tvrdia, že ich záchranné lode sú tak nútené ignorovať ďalšie núdzové situácie na mori a celé dni sa plavia do severotalianskych prístavov, hoci sú bližšie iné prístavy.



Na EK teraz pätica organizácii apelovala, aby spornú legislatívu "okamžite" preskúmala. Okrem toho tiež požadujú, aby boli ich lode v Taliansku zahrnuté do štátom riadeného záchranného a pátracieho systému v Stredozemnom mori.



V Taliansku je aktuálne pri moci pravicová vláda, ktorá sa dlhodobo zasadzuje za ostré zásahy proti migrantom prichádzajúcim do krajiny na lodiach.