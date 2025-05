Mimovládky žalujú Londýn pre vývoz súčiastok do izraelských stíhačiek

Londýn 13. mája (TASR) - Ľudskoprávne skupiny a mimovládne organizácie podali žalobu na vládu Spojeného kráľovstva pre údajné porušenie medzinárodného práva, pretože počas vojny v Pásme Gazy dodáva Izraelu súčiastky do stíhacích lietadiel. Pred utorňajším súdnym pojednávaním pred súdom ľudia protestovali s palestínskymi vlajkami a transparentmi „Prestaňte vyzbrojovať Izrael, zastavte genocídu“. Kedy súd rozhodne sa zatiaľ nedá očakávať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Palestínska skupina na ochranu práv Al-Haq žiada ukončenie vývozu v Británii vyrobených súčiastok pre americké stíhačky Lockheed Martin F-35. Žalobu podporujú aj organizácie Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam a ďalšie.



Izrael stíhačky používal počas útokov v Pásme Gaze i na Západnom brehu Jordánu. Podľa šéfa britskej divízie Amnesty International vláda vývozom dôležitých súčiastok do stíhačiek zlyhala pri dodržiavaní „právneho záväzku brániť genocíde“.



V Spojenom kráľovstve sa podľa Oxfam vyrábajú napríklad laserové zameriavacie systémy, pneumatiky, zadné časti trupu stíhačiek alebo katapultovacie sedadlá. Právnici skupiny Al-Haq trvajú na tom, že bez britskej účasti by stíhačky v Izraeli neboli schopné lietať a ministerstvo obchodu pri povolení predaja súčiastok vedelo o riziku porušenia medzinárodného práva.



Podľa mimovládnych organizácií Spojené kráľovstvo až do septembra 2024 pokračovalo v predaji zbraní Izraelu napriek tomu, že vedeli o ich použití v Gaze. Nová labouristická vláda pozastavila približne 30 licencií po nástupe k moci, no jej čiastočný zákaz sa nevzťahoval na britské súčiastky pre stíhačky F-35.



„V súčasnosti nie je možné pozastaviť udeľovanie licencií na súčiastky do stíhačiek F-35 určených na použitie v Izraeli bez toho, aby to malo negatívny vplyv na globálny program F-35 vzhľadom na jeho strategickú úlohu v Severoatlantickej aliancii a širšie dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ uviedol pre agentúru AFP nemenovaný hovorca britskej vlády.