Mimovládna organizácia začne s distribúciou pomoci v Gaze už v máji

Washington 14. mája (TASR) - Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF) podporovaná Spojenými štátmi v stredu uviedla, že už v máji začne s distribúciou humanitárnej pomoci v Pásme Gazy. Oznámila to po rokovaniach s predstaviteľmi Izraela, ktorí od 2. marca blokujú všetku pomoc pre oblasť, píše TASR podľa agentúry AFP.



„GHF oznámila, že do konca mesiaca spustí svoje operácie v Pásme Gazy,“ uviedla nadácia vo vyhlásení. Požiadala tiež Izrael o zabezpečenie distribučných miest na severe palestínskeho územia a uviedla, že Izrael s tým súhlasil. Mimovládna organizácia ho tiež vyzvala, aby „našiel riešenie“ dodávok pre ľudí, ktorí nebudú schopní prísť do distribučných centier.



Nedostatok potravín a liekov zhoršil mimoriadne náročnú situáciu v Pásme Gazy, Tel Aviv napriek tomu odmietol varovania OSN o hroziacom hladomore. „Nemáme čas čakať na ideálne podmienky. Máme zodpovednosť konať a urobiť tak bez toho, aby sme ohrozili svoje hodnoty,“ uviedol výkonný riaditeľ GHF Jake Wood vo vyhlásení. Zároveň sa poďakoval americkej vláde za podporu a povedal, že do budúcna ponúkne ďalšie aktuálne informácie o „operatívnych“ plánoch organizácie.



Svetový potravinový program (WFP) v pondelok upozornil, že pol milióna ľudí v Pásme Gazy je vystavených akútnemu nedostatku potravín najhoršieho stupňa medzinárodnej škály a zvyšok viac než dvojmiliónovej populácie zažíva potravinovú neistotu.



Vojna v Pásme Gazy sa začala v októbri 2023 po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas zaútočilo na Izrael.