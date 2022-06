Mimovládne organizácie chcú odvážneho komisára pre ľudské práva

Michelle Bacheletová, archívna snímka. Foto: TASR

Ženeva 22. júna (TASR) - Združenia a organizácie na ochranu ľudských práv vyzvali v stredu na rýchle a transparentné vymenovanie nového komisára OSN pre ľudské práva a požiadali, aby túto funkciu zastával "" človek, ktorý by sa postavil mocným krajinám.Ako informovala agentúra AFP, tieto výzvy obsahuje otvorený list, ktorý adresovalo generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi viac ako 60 mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv. Medzi jeho signatármi sú aj Amnesty International a Human Rights Watch.Vo funkcii vysokej komisárky OSN pre ľudské práva pôsobí Michelle Bacheletová, ktorá minulý týždeň uviedla, že po skončení svojho mandátu – 31. augusta – nebude už kandidovať na druhé funkčné obdobie. Guterres zatiaľ nenaznačil, koho má v úmysle vymenovať na tento post.Mimovládne organizácie vo svojom liste zdôraznili, že vymenovanie Bacheletovej nástupcu by malo byť "" a malo by zahŕňať i konzultácie s nezávislými organizáciami a aktivistami v oblasti práv. Trvajú tiež na tom, že je "".Naznačili súčasne, že by uprednostnili odklon od diskrétneho, diplomatického štýlu Bacheletovej." píše sa v liste." deklarujú signatári listu.Mimovládne organizácie v liste trvajú na tom, že pozícia šéfa OSN pre oblasť ľudských práv je "". Podľa nich si preto tento post "".Agentúra AFP pripomenula, že Bacheletová bola terčom značnej kritiky za svoju neochotu verejne napomínať krajiny za údajné porušovanie práv – dialo sa tak napríklad v prípade Číny.