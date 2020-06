Mimovládne organizácie chcú zrušenie bezpečnostného zákona v Hongkongu

Hongkong 17. júna (TASR) - Skupina 86 mimovládnych organizácii vydala v stredu spoločný list, v ktorom žiada čínske úrady, aby zrušili plány na zavedenie zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Podľa nej táto právna norma ohrozuje základné práva a slobody mesta, uviedla agentúra Reuters.



List podpísali Amnesty International, Human Rights Watch a Freedom House, ako aj ľudskoprávne organizácie zo Spojených štátov, Austrálie, Kanady, Hongkongu, Taiwanu a Európy. Jeho adresátom bol predseda Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Li Čan-šu.



Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý v Hongkongu zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus, schválil čínsky parlament minulý mesiac.



Zákon by mohol znamenať, že čínske bezpečnostné úrady by v meste vytvorili po prvý raz svoje základne.



Podľa kritikov táto právna norma obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.



Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že nový zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.



Predstavitelia Hongkongu a Pekingu tvrdia, že plánovaný zákon v skutočnosti posilní autonómnu oblasť a zameriava sa iba na malý počet "problémových ľudí", ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť, zatiaľ čo práva ostatných zostanú nedotknuté.



Podrobnosti o zákone neboli zverejnené, avšak očakáva sa, že začne platiť najneskôr v septembri.



Najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lamová v utorok uviedla, že opozícia by mala prestať zákon "démonizovať", a dodala, že tí, čo tak robia, sú "nepriateľmi ľudu".