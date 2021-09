Mimovládne organizácie i OSN kritizujú nový model tábora pre migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Francesco Malavolta

Atény 18. septembra (TASR) - Desiatky mimovládnych organizácií vrátane Amnesty International kritizujú nový model tábora pre migrantov, ktorý bol v sobotu otvorený na gréckom ostrove Samos.Predstaviteľka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Grécku Mireille Girardová poukázala na to, že pri prezentácii objektu "sa často skloňuje slovo ´zatvorený´ či ´uzavretý´ a to je znepokojujúce".povedala Girardová pre agentúru AFP.Grécko v sobotu na ostrove Samos otvorilo prvý z piatich nových "uzavretých" táborov pre imigrantov. Uvedená pätica nových táborov sa bude nachádzať na piatich gréckych egejských ostrovoch – Leros, Lesbos, Kos, Chios a Samos – a Európska únia prisľúbila na ich zriadenie finančnú pomoc 276 miliónov eur.Ako informovala agentúra AP, pilotné zariadenie "novej generácie" stálo zhruba 43 miliónov eur.Podľa AFP areál na Samose vyzerá "už na prvý pohľad" ako väzenie postavené na pozemku s rozlohou viac ako 12.000 m2 obohnanom dvojitou líniou ostnatého drôtu.Žiadatelia o azyl, rozdelení do niekoľkých "štvrtí", budú mať prístup do priestorov spoločného stravovania, do areálu na šport a hry a do spoločných kuchýň. Časť ľudí bude ubytovaná v menších domoch, zvyšok vo veľkých sálach. V izbách je podľa zistení AFP po päť postelí a šatníková skriňa. Toalety sú tzv. turecké a sprchy spoločné, zistil tím agentúry AFP.AFP dodala, že migranti budú nový tábor smieť opustiť iba počas dňa - od 08.00 h do 20.00 h -, po meste sa budú môcť prepravovať len vyhradenými autobusmi, pri návrate do tábora sa budú musieť podrobiť kontrole odtlačkov prstov. Vstup im bude povolený po kontrole pomocou elektronického čipu. Tým, ktorí sa nevrátia do 20.00 h, hrozia disciplinárne sankcie.Grécky minister pre migráciu a azyl Notis Mitarakis v sobotu uviedol, že "nové uzavreté monitorované zariadenie ponúka oveľa lepšie životné podmienky, nachádza sa mimo hraníc mesta a má oveľa lepšie bezpečnostné opatrenia na ochranu migrantov, personálu, ale aj miestnych komunít".dodal minister.V tábore je naplánované záchytné centrum pre všetkých migrantov, ktorým bol zamietnutý azyl a sú určení na návrat do Turecka. Rovnaké centrum bude aj na ostrove Leros, kde by mal byť tábor tohto typu dokončený na budúci mesiac, i na ostrove Kos.Spomedzi 550 migrantov, ktorí zostali na ostrove Samos, ich približne 300 - stále žijúcich v nehygienických podmienkach - súhlasilo s presunom do nového tábora, kde sa majú hlásiť na budúci pondelok.AFP dodala, že Grécko sa pripravuje na novú vlnu migrantov po tom, ako Afganistan nedávno ovládlo fundamentalistické hnutie Taliban. Predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis však prisľúbil zastaviť prílev migrantov ešte pred tým, ako sa dostanú ku gréckym hraniciam.Samos leží v blízkosti tureckého pobrežia. Obavy Grécka v tejto súvislosti vyvoláva aj to, ako a či Ankara využije otázku migrantov na vyvíjanie tlaku na 27-člennú Európsku úniu.