Mimovládne organizácie: Každé štyri sekundy zomrie človek od hladu

New York 20. septembra (TASR) - Každé štyri sekundy zomrie od hladu jeden človek. Vyplýva to z odhadov vyše 200 mimovládnych organizácií zo 75 krajín, ktoré v utorok vyzvali svetových lídrov na podniknutie konkrétnych opatrení na ukončenie globálnej potravinovej krízy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V otvorenom liste adresovanom predstaviteľom štátov, ktorí sa zúčastňujú na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, mimovládne organizácie vyjadrili znepokojenie nad prudko stúpajúcimi prípadmi hladomoru.



"Neuveriteľných 345 miliónov ľudí trpí akútnym hladom, čo je dvakrát viac, než v roku 2019," uvádza sa v liste. Organizácie dodávajú, že "napriek sľubom svetových lídrov, že hladomor sa už v 21. storočí nesmie zopakovať, riziko jeho vzniku hrozí najmä v Somálsku".



Mimovládne organizácie zdôraznili, že každý deň zomrie od hladu približne 19.700 ľudí, čiže každé štyri sekundy jeden človek.



"Je hrozné, že aj napriek všetkým technológiám v oblasti poľnohospodárstva, ktoré máme k dispozícii, v 21. storočí stále riešime otázku hladomoru," uviedli organizácie. Upozornili tiež, že hladomor sa "netýka iba jednej krajiny či jedného kontinentu, rovnako nemá len jednu príčinu".



Svetový potravinový program (WFP) v auguste varoval, že počet ľudí ohrozených hladomorom v oblasti Afrického rohu sa zvýšil na 22 miliónov. Len v samotnom Somálsku ohrozuje nedostatok potravín 7,8 milióna ľudí, čo je približne polovica populácie.