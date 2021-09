Mimovládne organizácie kritizujú postup poľských úradov voči migrantom

Varšava 23. septembra (TASR) - Poľskí aktivisti vo štvrtok obvinili vládu, že po zadržaní na poľskom území násilne posiela desiatky migrantov späť cez bieloruské hranice. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Tisíce migrantov - väčšinou z Blízkeho východu - v posledných mesiacoch prešli alebo sa pokúsili prejsť Bieloruska do Lotyšska, Litvy a Poľska.



Európska únia viní Bielorusko, že tento prílev migrantov do východných štátov EÚ organizuje ako odplatu za sankcie uvalené Západom. Sankcie boli reakciou na potláčanie bieloruskej opozície a násilné zásahy proti jej prívržencom zo strany bieloruského vedenia a bezpečnostných zložiek.



Poľsko v snahe chrániť svoju 400 kilometrov dlhú hranicu vyslalo do pohraničia tisíce vojakov, postavilo tam plot zo žiletkového drôtu a na 30 dní vyhlásilo núdzový stav, ktorý zakazuje novinárom a aktivistom, aby vstupovali do pohraničnej oblasti.



Mimovládne organizácie však novinárov vo Varšave informovali, že boli v kontakte s migrantmi a zdokumentovali desiatky prípadov ich "zatlačenia" z poľského územia, čo je veľmi kontroverzný postup, ktorý migrantom bráni žiadať o azyl.



"Chytia ich a vozia ich k jednotkám pohraničnej stráže a policajným staniciam. V noci ich posadia do vojenských nákladných áut, odvezú ich k hranici a násilím ich tlačia, aby prešli do Bieloruska," uviedla Marysia Zlonkiewiczová zo skupiny pomoci utečencom uchodzcy.info.



"Zvažujeme právne kroky, najmä v prípadoch, keď vieme, že ľudia, ktorí zomreli, boli v kontakte s pohraničnou strážou," spresnila.



Podľa bieloruských a poľských predstaviteľov našli v nedeľu pri poľsko-bieloruskej hranici štyroch mŕtvych.



Námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik v stredu v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Plus uviedol, že Poľsko používa na ochranu svojich hraníc "všetky zákonné prostriedky".



Uviedol, že "naše metódy sa nijako nelíšia od metód, ktoré používajú iní príslušníci pohraničnej stráže."



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller vo štvrtok vyhlásil, že Poľsko bude v prípade potreby poskytovať lekársku pomoc všetkým migrantom, ktorí prekročili hranicu, "ale úlohou pohraničnej stráže je zabrániť neoprávneným osobám v prekročení hranice".



Kritici súčasného poľského vedenia tvrdia, že pravicovo-populistická vláda zneužíva situáciu na hranici s Bieloruskom na politické účely a že voči žiadateľom o azyl uplatňuje tvrdé metódy.